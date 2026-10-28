自營商12天狂賣3636億終於停手！三大法人聯手買超299億 台股重返47K

三大法人28日終於同步買超298.95億元，自營商更終止連12個交易日賣超、累計賣超3,636.96億元的態勢，反手轉為買超，增添台股上攻動能，集中市場指數終場大漲939.35點，重返4.7萬點關卡。

台股28日由台積電（2330）站回5日線領軍，聯發科（2454）、日月光投控（3711）強勢助攻，記憶體、機器人、ASIC、PCB、光學等族群同步走揚。集中市場指數收47,035.58點，漲幅2.03%，成交值降至7,221億元；櫃買市場指數同步強彈15.41點，漲幅達4.06%，收394.61點，成交值收斂至1,654億元。集中市場與櫃買市場合計，上漲1,387家、下跌498家，漲停64家、跌停僅2家，盤面呈現漲多跌少格局。

統計三大法人28日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超159.22億元，投信買超118.07億元；自營商也終於止步連12個交易日，累計3,636.96億元的賣超，回補買超（合計）21.65億元，其中自行買超24.48億元、避險賣超2.83億元。

盤面上，權值大軍群起而上！台積電漲25元，漲幅1.04%、收2,425元，貢獻大盤漲點約202點；聯發科強彈6.94%、收4,235元，貢獻漲點約146點，站回半年線上；日月光投控漲6.76%、台達電（2308）漲2.65%、鴻海（2317）漲1.62%合計貢獻點115點，總計五大權值股即貢獻大盤點漲點約462點漲點。

千金股表現上，股王信驊（5274）大漲7.99%、收17,295元，股后川湖（2059）也重返萬元關卡之上，收漲3.47%、報10,150元；此外，創意（3443）、精測（6510）、玉晶光（3406）、金像電（2368）、景碩（3189）皆以漲停作收，健策（3653）、富世達（6805）盤中也一度亮燈，也成為今日多頭得力助攻手之一。

族群方面，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）上季獲利暴增逾6倍、創歷史新高且優於預期，並宣布2026年股東回饋總規模達100兆韓元（約750億美元），反映AI硬體需求強勁。馬斯克也看好機器人帶動記憶體需求，警告量產後短缺情況恐進一步加劇。消息激勵記憶體股走強，晶豪科（3006）、威剛（3260）盤中攻上漲停，南亞科（2408）大漲8.16%、收477元並站回10日線，華邦電（2344）、鈺創（5351）、力成（6239）、群聯（8299）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）、十銓（4967）等也同步漲逾半根停板。

機器人概念股也是盤面亮點，受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳描繪實體AI藍圖、思靈機器人發表人形機器人並與奧迪展開試點，加上日本豐田加速機器人商業化及國際工具機展登場，市場對機器人與智慧自動化應用的關注升溫，冠西電（2466）、東台（4526）、彬台（3379）強勢漲停，陽程（3498）、上緯投控（3708）、凌華（6166）、上銀（2049）等也同步走揚。