台積電聯發科領軍49千金強勢 台股漲939點收復47000點

你在閱讀這行字的時候，螢幕上那幾百萬顆像素，為什麼知道該顯示什麼顏色？是亮或是暗？答案就是一顆叫做「驅動IC」的晶片，接收處理器送來的畫面資料，翻譯成電壓訊號，送到螢幕上的每一個像素。 聯詠從1999年就在做驅動IC，現在除了從大到小尺寸全包。全世界每三塊面板，就有一塊用聯詠的驅動IC，龍頭地位無可撼動，這一塊目前佔聯詠整體收入的接近五成。另一條產品線則是SoC晶片，不只「讓螢幕亮起來」，而是像指揮中心，負責處理和判斷影像。兩條產品線指向同一個市場：手機、電視、平板、安控，都偏向於消費性電子。 但這也是聯詠幾乎沒跟上AI題材的根本原因。

2026-10-28 09:18