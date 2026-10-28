台積電聯發科領軍49千金強勢 台股漲939點收復47000點
人工智慧巨擘Anthropic公開募股（IPO）申請，激勵美國費城半導體指數勁揚，帶動台股今天開高走強，最高47060.46點，上漲964.23點，尾盤電子權值股續揚，終場加權指數上漲939.35點，收47035.58點，重返季線約46398點，並收復47000點關卡。
台股收盤漲幅2.04%，成交值相對萎縮至新台幣7221.35億元，電子指數勁揚2.48%，金融指數挫跌0.56%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升4.06%。印刷電路板、光電、塑膠等類股助攻。
權王台積電終場收2425元，漲25元，漲幅1.04%，市值回升至62.88兆元。電子權值股聯發科收4235元，勁揚6.94%，台達電收1550元，漲2.65%，鴻海收251.5元，漲1.62%。日月光投控收695元，揚升6.76%，聯電收128元，漲4.49%。
記憶體族群南亞科收477元，漲8.16%，被動元件大廠國巨收547元，漲4.99%。台光電收5025元，漲5.79%，金像電收漲停1185元。
股價超過千元的高價股強勢，股后川湖重返萬元，創意、精測、玉晶光鎖漲停，大量重返千元，景碩鎖漲停1035元重返千元，高價股增至「49千金」。
台新臺灣中小主動式ETF基金經理人沈建宏分析，AI題材買盤回流，加上國際油價下跌提振市場情緒，美股收紅，與台股連動大的費半指數漲3.6%，激勵台股今天大漲逾900點，重返季線及47000點整數關卡。
沈建宏指出，北美雲端服務供應商（CSP）今年資本支出再度上修，預期2027年投資金額持續走高，CSP業者財報證明AI可變現、能見度拉長，體質相當穩健，AI相關零組件升級趨勢仍有至少2至3年。
展望台股後市，沈建宏表示，AI成長趨勢未變，健康漲多拉回有助台股長期表現，第4季至明年第1季行情仍可樂觀看待；不過仍需觀察國際總體政經環境、台股融資餘額變化等因素，預期台股震盪走高，選股重於選市，中小利基股相對有表現空間。
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