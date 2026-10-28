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台積電攜手聯發科領軍攻克季線 台股收盤上漲939點、台積電收高25元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（28）日收盤上漲939.35點、漲幅2.04%，終場以47,035.58點作收，成交量7,221億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲25元，漲幅1.04%。

美股費半指數周二收盤勁揚逾3%，再度激發台股多頭氣勢，台積電及聯發科（2454）聯手拉高大盤指數近400點，權值股的日月光投控（3711）、南亞（1303）、 南亞科（2408）、台達電（2308）、創意（3443）、台光電（2383）、健策（3653）及聯電（2303）約300點，大盤指數也順利站上5日線、10日線及季線。

今日成交金額大且走高為：聯發科、南亞、欣興（3037）、南亞科、景碩（3189）、台光電、國巨*（2327）、健策及創意；成交金額大且疲軟者則為：欣銓（3264）、台塑化（6505）、中信金（2891）、瑞昱（2379）、富邦金（2881）。

第一金投顧表示，觀察技術面，季線扣抵值將來到7月底的低點，換言之，季線將迎來快速翻揚向上，短期內站回季線後。

即將登場的美國聯準會（FOMC）利率決策會議將於台灣時間10月29日凌晨兩點公布最新利率決策，配合11月初將陸續發布的美國核心個人消費支出物價指數（PCE）與非農就業報告，將直接為年底的貨幣政策路徑定錨；若通膨降溫不如預期，恐牽動美債殖利率再度衝高並壓抑新興市場科技股估值。

此外，美國重量級科技巨頭財報即將密集出爐，將是檢驗全球AI資本支出與終端消費復甦的最強硬指標，盤面震盪勢必加劇，操作上，應嚴守法人風險控管紀律，將整體持股水位穩健控管，適度降低融資槓桿。

核心選股策略上，多頭主軸仍圍繞在AI伺服器核心供應鏈、半導體先進封裝、矽光子板塊，以及具備庫存回補利多的ABF載板與被動元件，其下半年營收成長能見度極高，可耐心等待股價量縮回測五日或十日均線支撐確認有守時，再行分批低接布局，切忌於盤中急拉時盲目追高。

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