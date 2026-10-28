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台股開高收復季線 突破47K 法人：美股續彈助攻 台股迎技術性反彈
美股四大指數昨（27）日全面收紅，且以費城半導體指數上漲3.6%最高，加上今（28）日亞股主要股市上漲，帶動台股今日開高走高，盤中最高上漲945點至47,042點，收復季線大關，也收復十日線。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,430元。
法人指出，受費半指數反彈帶動下，台股昨日早盤以上漲百點開出，盤中多空交戰激烈，收盤季線得而復失，以上漲54點作收。
盤面強勢類股為工具機、記憶體、光通訊等族群。費半反彈延續、AI買氣回升，有助台股資金動能；在買盤支撐及籌碼面改善下，預期指數反彈挑戰十日線。操作策略上，台股反彈走升，建議短打具族群輪動轉強、營運展望正向、籌碼優勢股。做多可留意AI商機、記憶體及金融股。短線避開弱勢的PCB相關、矽晶圓股。
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