股市與颱風假脫鉤？楊金龍：視金管會態度央行配合外匯面

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出股市與颱風天停班課脫鉤，引發討論。中央銀行總裁楊金龍今天表示，此議題涉及層面很大，將視金管會態度，央行再於外匯方面進行配合。

日前颱風薔琵逼近台灣，沈伯洋受訪時表示，股市與颱風天停班課脫鉤過往就曾有相關討論，國外也有參考案例，此議題可以討論。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委林德福詢問股市不受颱風假影響的看法。楊金龍表示，此議題涉及層面很大，因為需考量投資人、銀行、證交所、期交所、櫃買等單位，若改為居家作業，機制與流程都需要思考。

楊金龍接著表示，股市由金管會主管，先看金管會態度如何，央行再就外匯相關業務配合辦理。

林德福也關切，颱風天期間，央行相關員工仍須冒雨上班，從事國際金融交易及交割，以維持國銀外幣資金正常運作，是否有相關安全措施，以及不出勤是否影響考績。

楊金龍表示，不出勤不會影響考績，央行會視風雨情況，調整須到行上班的人員數量。