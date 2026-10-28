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台股反彈帶動金融股上揚 國泰金股價站穩多頭行情
台股28日買盤回流、盤中上漲逾600點，受惠於今年前三季大賺千億元且賣股利得更突破1,180億元，國泰金控（2882）盤中上漲2元，最高觸及117元，且站穩在5日線、10日線及月線之上。
盤面買氣主要來自亮眼財報與未來高股息預期的強力支撐。國泰金累計前九月稅後純益達1,053.6億元、年增40.9%，每股稅後純益（EPS）來到6.94元；今年搭上台股大漲順風車，國泰金實現近1,184億元處分股票利益，該筆已落袋收益直接轉入未分配盈餘，使前九月對保留盈餘影響數高達2,237億元，續創歷史新高。
核心子公司國泰人壽本業維持穩健，且貢獻金控逾九成賣股利益，推升其保留盈餘影響數突破1,700億元，外準金餘額亦逾1,400億元；此外，國泰世華銀行獲利改寫同期新高，證券、投信獲利更已提前超越去年全年。
法人分析，國泰金獲利結構扎實，加上龐大的未分配盈餘為明年股利分派注入強心針，在高殖利率防禦題材吸引下，買盤積極進駐推升股價向上。
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