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欣興本業毛利率穩健拉升 ABF 加速擴充 法人看好第4季續旺
欣興（3037）昨日公布財報第3季獲利雖然季減少，但主要是業外影響，仍為歷年同期新高與單季次高。法人看好，欣興本業毛利率穩健拉升與ABF載板產能持續加速擴充。欣興今日股價開高在平盤上下震盪，最高早盤來到1145元。景碩、南電等載板廠股價今日也同步反彈。臻鼎早盤反彈漲逾3%。
欣興昨日公布第3季淨利100.52億元，季減23.3%，仍為歷史單季次高，並較去年同期大增358.2%；前三季淨利282.09億元，年增798.9%，每股純益17.85元，大幅優於去年同期2.06元。欣興昨說明，第2季業外IFRS9認列較多，至於第3季較少。
欣興財報顯示，第3季毛利率28.8%，雖持續提升但還未到外界預期三成高標，不過法人仍看好欣興擴產高階加速，第4季營收與毛利率持續拉升，今年每股稅後純益可望達到2.5個股本以上，明年續看增至五個股本。
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