費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

美股四大指數昨夜同步收高，費半指數勁揚3.6%，台積電（2330）ADR上漲2.95%，帶動台指期盤後大漲774點。台股28日延續攻勢，11月台指期開盤狂飆865點、報46,971點；集中市場指數開高上漲306.56點，以46,402.79點開出。

隨後在台積電領軍、五大權值股同步走揚，加上聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）、健策（3653）、南亞科（2408）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等電子要角連袂助攻下，大盤漲點一度擴大至780餘點，最高觸及46,876.45點，一舉收復季線及5日線。主動中信台灣收益（00406A）、友達（2409）及主動統一升級50（00403A）交投熱絡。

美股四大指數昨夜同步收高，費半指數勁揚3.6%、那指上漲1.18%。Anthropic申請IPO持續帶動AI投資熱度，加上油價回落提振市場情緒，晶片股買盤回流。台股ADR也全面收紅，台積電ADR上漲2.95%、日月光（3711）ADR大漲5.39%、聯電ADR漲1.41%；激勵台指期盤後上漲774點、收46880點。本周科技巨頭財報與聯準會利率決議接連登場，AI資本支出規模及投資回報仍是市場關注焦點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高元、報元，聯發科開元、台達電開元、鴻海開元、日月光投控開元。

類股方面，玻陶、電子零組件、塑化、光電、電機等漲幅居前，資訊服務、食品、運動休閒等相對疲弱。

回顧台股27日表現，集中市場指數上漲54.8點、收46096.23點，成交值增至9,782.87億元。統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超80.39億元，投信買超236.05億元；自營商賣超（合計）123.99億元，其中自行買超7.68億元、避險賣超131.67億元。

法人指出，美股四大指數周二全面收高，加上本周聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電法說會及鴻海科技日接力登場，有助台股反彈挑戰季線。惟台股技術面仍偏弱，中小型股須留意融資賣壓，後續應觀察費半、台積電及權值股表現，以及外資期現貨動向。