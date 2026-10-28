聯詠沒跟上AI浪潮也創新高！00878、0056狂掃9萬張 帳上540億當底氣

你在閱讀這行字的時候，螢幕上那幾百萬顆像素，為什麼知道該顯示什麼顏色？是亮或是暗？答案就是一顆叫做「驅動IC」的晶片，接收處理器送來的畫面資料，翻譯成電壓訊號，送到螢幕上的每一個像素。

聯詠從1999年就在做驅動IC，現在除了從大到小尺寸全包。

全世界每三塊面板，就有一塊用聯詠的驅動IC，龍頭地位無可撼動，這一塊目前佔聯詠整體收入的接近五成。

另一條產品線則是SoC晶片，不只「讓螢幕亮起來」，而是像指揮中心，負責處理和判斷影像。

兩條產品線指向同一個市場：手機、電視、平板、安控，都偏向於消費性電子。但這也是聯詠幾乎沒跟上AI題材的根本原因。

一張圖看懂聯詠的景氣循環

由於產品與消費性電子相連，即使需求穩定，聯詠是典型的景氣循環股。

從這十年來的基本面三率變化，除了2016-2019年，毛利率穩定在28%-33%。

2021景氣高點時曾衝到52%，而後則是景氣庫存修正，毛利率慢慢回落到2025年低點36%後，今年Q2回升到42%。

但即便是低點，也比疫情前的高點更高。

雖然2021年的缺貨航行也算是靠天時地利，但是墊高的毛利率地板36%，比疫情前的正常區間（28-33%）還高，顯示聯詠的獲利底部有所提升。

但真正的新常態地板在哪，還需要觀察Q3、Q4的實際表現，目前38.5%-41.5%的財測才是更可靠的近期參考。

雖然聯詠先預告，由於AI搶走了晶圓和封測產能，讓聯詠上游成本持續上漲，Q3毛利率將回落到38.5%-41.5%。

但若毛利率常態在這個區間，那它就從一家循環股，轉型成一家穩定的成熟型企業。

2025年的谷底36%，比疫情前的正常區間（28-33%）整體高出約3-8個百分點，顯示聯詠的獲利底部有所提升。

但真正的新常態地板在哪，還需要觀察Q3、Q4的實際表現，目前38.5%-41.5%的財測才是更可靠的近期參考

以本業來說，聯詠目前大約處在循環的中段偏上。但2026Q2還有一個特殊現象：稅前淨利率明顯高於營業利益率。

聯詠帳上有540億淨現金部位，帶來穩定的業外收益。這筆收益，在2016到2020年間幾乎不存在，代表聯詠過去十年把賺到的錢幾乎都存起來了，現在這筆錢本身也開始獲益。

聯詠近一年的表現，2025全年EPS 26.87元，今年上半年就賺16.59元。

近一年月營收，聯詠從2026年2月的70.6億一路爬升到9月的103.5億，年增率高達25%，看起來是景氣回暖的樣子嗎？

對比2023與2026年的簡報，可以讀到聯詠本身在上半年經歷了營收比重的變動：原本營收占比的常態是驅動IC佔63%、SoC佔35%，但是到了2026年Q2，SoC首次升到51%、驅動IC降到49%。

但這個翻轉比重的另一面，除了有驅動IC的季營收從172億減少兩成到139億，背後是中國同業的低價競爭與電視、PC需求長期疲弱，部分訂單流失或被迫跟進降價。

雖然邊緣AI影像視覺晶片持續成長，但大面板相關出貨看起來會減少，車用TDDI則是Q3需求與Q2持平，因此SoC營收比重雖然提升，卻未必是每季都能複製的新常態。

另外，2025下半年本近期營運低點，原本就會有低基期效應。

再加上上半年由於記憶體漲價，部分品牌客戶提前拉貨，下半年反而可能出現拉貨效應退潮。

公司自己對於第三季毛利率財測是38.5%-41.5%，營益率19%-22%，兩個比率都比第二季低。

龍頭的另一種活法：高股息電子股

AI吃不到，成長性不足，聯詠就不值得關注了嗎？市場給出了另一個出路：高股息。

聯詠的股利發放率長年維持在80%以上。2021年配出51.5元、2022年配37元、2023年配32元、2024年配28元。

即使獲利從高峰滑落，以目前約585元的股價計算，殖利率仍有4.2%以上。

配息穩定，又作為驅動IC龍頭，目前共有51檔ETF持有聯詠，光是前三大持有者00919、00878與0056合計就持有將近97,000張，佔個股的15%以上，都是高股息ETF。

這說明市場主要參與者，已經不把聯詠當成長股定價，也不需要做夢計算成長性，而是當作金雞母。

它的價值在於：全球每三塊螢幕就用它的晶片、零負債、帳上淨現金540億、每年穩穩配息。

再看籌碼結構，從大戶籌碼的週資料來看，雖然投信持股下降到22.69%，但散戶持股比重也下降。

誰接走了？外資持股比重從2025年底的28.87%攀升到10月初的45.26%。

外資加碼的時間點（約從2026年3月起加速），恰好對應聯詠月營收從低谷反彈、以及Q2法說會展示獲利明顯回升的時間區間。

整體來看，聯詠的籌碼結構正在從「投信護盤、散戶存股」，慢慢轉移到「外資長期持有、ETF被動配置」的格局。

三年前沒吃到AI紅利，或許是一件可惜的事，但三年後還沒吃到AI紅利也沒有衰退，可能未必是壞事。

聯詠不在AI主幹道上，這是事實，但是當市場因為AI敘事劇烈波動時，對聯詠的股價衝擊相對有限。

對需要穩定現金流、不想承擔主題性波動的投資人來說，這反而是優點。市場用實際的資金配置，給出了「成熟型高息電子股」這個定論。

AI題材在過去幾年，就像是資產部位的加速器。聯詠這幾年雖然沒有AI股那樣翻倍的驚人漲幅，但根據還原月線來看，也是穩紮穩打的創歷史新高。

短期來看漲不動，但走得慢，一樣有在賺錢，甚至在AI題材大起大落時，還能睡得好。至於值不值得，那就要看你的投資組合裡，還缺哪一種了。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：無緣 AI 紅利，0056、00878 力挺的龍頭股聯詠，憑什麼外資越買越多？