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費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

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美AI股勁揚台積電ADR漲 法人：台股拚收復季線

中央社／ 台北28日電

美AI晶片股勁揚，台積電ADR漲2.95%，台指期夜盤收46880點上漲774點，台積電期貨夜盤揚升42點收2438點。期貨法人指出，人工智慧巨擘Anthropic提交首次公開募股（IPO）申請，重燃市場對科技產業樂觀情緒，台股今天有機會收復季線約46282點。

美股道瓊工業指數27日漲15.99點或0.03%，收52377.57點，標普500指數上揚45.83點或0.6%，收7722.6點。那斯達克指數漲308.43點或1.18%，收26477.81點，費城半導體指數勁揚399.03點或3.6%，收11482.5點。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚2.95%收436.87美元，輝達（NVIDIA）漲0.9%收217.94美元，美光（Micron）漲2.77%收928.76美元，英特爾（Intel）漲3.61%收93.74美元，超微（AMD）勁揚5.45%收560.26美元。

台股27日走勢震盪，終場上漲54.8點，收在46096.23點，成交值新台幣9765.47億元。三大法人合計買超31.42億元，其中自營商賣超123.99億元，投信買超236.45億元，外資及陸資賣超81.04億元，投信連11買，自營商連12賣。

在台指期淨部位，三大法人27日淨多單增加899口，淨多單部位至463口，其中外資淨空單減少1254口至8萬6043口。

央行27日統計，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，續寫新高，9月升至新台幣4兆6981億元，股市融資月底餘額從8月的7589億元跳升至9月的8343億元，同步創下歷史新高。

ADR 台積電ADR 法人

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