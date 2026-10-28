財報、選舉、FOMC 接力登場 元大槓桿「金」喜周周抽搶攻第4季行情

2026年第4季進入市場事件密集期，美股企業財報、美國期中選舉與聯準會（Fed）利率決策接力登場，牽動美股、外匯、黃金、原油及國際股市行情。面對不同事件可能帶來的市場波動，交易人對跨市場交易、資金運用效率與多空操作工具的需求同步提升，也更重視能否透過多元商品掌握不同市場情境下的交易機會。

面對第4季關鍵事件接續登場，元大期貨槓桿交易商持續強化跨市場商品服務，提供外匯、貴金屬、能源、國外股指及美股CFD等多元差價契約商品，協助交易人依不同市場事件靈活選擇交易工具。透過穩定的電子下單系統與即時行情資訊，元大期貨槓桿交易商將商品選擇、交易執行與風險控管整合為一站式支援，滿足交易人面對高波動市場時的操作需求。

差價契約具備多空雙向交易、保證金機制及商品選擇多元等特色，交易人可依市場變化與自身風險承受能力，彈性規劃交易策略。企業財報可能牽動個股與美股指數表現，選舉結果影響市場對政策方向的預期，FOMC利率決策則可能進一步牽動美元、貴金屬及全球金融市場；透過多元CFD商品配置，有助交易人建立更完整的跨市場觀察架構。

看準第4季市場事件集中，元大期貨槓桿交易商推出「全球槓桿王『金』喜周周抽」活動，自2026年10月26日至12月11日共計七周。活動涵蓋外匯、白銀、黃金、原油、國外股指及美股CFD等指定商品，交易人參與指定商品交易即可取得當周抽獎機會，其中美股CFD更設有加倍機制，提升活動參與熱度。

這次活動以「金」喜為主軸，獎項規劃結合金豆與金鳳梨等黃金獎勵，並採周周抽形式分階段推出，讓交易人在掌握第4季行情之餘，也能參與具話題性的黃金回饋。元大期貨槓桿交易商期望透過這次活動，將財報、政策、利率變化等市場事件與多元CFD商品結合，協助交易人依不同市場情境探索適合自身的交易工具。