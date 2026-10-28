台股資金轉向中低價股 買盤擁抱金融、電信等防禦性族群

台股醞釀反彈之際，市場「鬼故事」滿天飛，繼大陸DRAM龍頭長鑫存儲宣稱將導入4F² DRAM架構，引發市場不安，導致全球記憶體股大跳水之後，昨（27）日負面消息燒到銅箔基板（CCL）族群，促使資金由AI股流向防禦型中低價股如金融、電信等族群避險。

千金股近期成為市場資金砍倉重點，昨日大盤上漲，但高估值的千金股依然跌多漲少，雖有機器人概念股的新代股價大漲180元以漲停價1,990元作收，但近期熱門股台燿傳出亞馬遜AWS下一代AI晶片掉單「鬼故事」，在資訊混亂的情況下，市場資金「先砍先贏」，造成CCL族群昨天全數重挫。

台燿（6274）是最大苦主，昨天以跌停價1,280元收市，大跌140元，是盤面最弱千金股；台光電也被拖累下跌6.3%。

即便台燿未出面釐清市場傳聞真偽，外資券商仍力挺。

高盛指出，PCB／CCL技術升級加速，台燿聚焦M7+高速CCL，在高階交換器與AI伺服器市占率大於20%，400G／800G交換器及次世代800G出貨為核心成長動能。

高盛表示，台燿2026年至2030年產能可望成長2.5倍以上，且已被客戶訂滿，以2027年獲利推估，給予22倍的本益比及3,010元目標價，為法人圈中最高。摩根士丹利證券、大和資本給台燿的目標價分別為2,700元、2,320元。

有別千金股普遍疲弱走勢，金融類股指數近期一路創高，昨日上漲0.7%，收3,770.57點，盤中高點更達3,797.8點，均創歷史新高。其中，金控獲利王富邦金股價上漲2.2%，收在162元，創歷史新高價；合庫金、第一金、凱基金等漲幅都逾1.8%。

法人分析，金融股獲利佳，加上位階仍相對低，成為盤勢震盪時資金青睞標的。

電信族群也成為資金避風港，類股EPS王台灣大股價上漲1.1%，股價收在134.5元表現最佳，中華電則收在平盤。法人表示，電信股因為營運穩健，又有現金流，被市場視為安全的避險標的。