台股虎頭蛇尾 拚反彈看四個訊號

台股昨（27）日虎頭蛇尾，早盤因Anthropic申請上市利多助攻一度勁揚544點，但旋即賣壓湧現而翻黑，幸賴八大公股行庫、投信等內資進場救援，終場小漲54點收46,096點。法人表示，台股醞釀反彈，可觀察四大發動訊號。

中國信託投顧總經理陳柏州、台新投顧策略長黃文清指出，台股反彈須觀察四大訊號。一、融資：相較加權指數從高點下跌至今的跌幅約8%，融資餘額昨日減少104.9億元降至6,233.8億元，融資減幅僅約4.5%，並未跟上。融資需再減肥200～300億元。

二、美股：統計至26日，費城半導體指數已連二日上漲，後續須美國科技股、日韓AI相關指標股率先回穩表態，方有利投資氛圍。

三、外資：新台幣對美元匯率需明顯止貶回升，因牽動外資動向。外資昨在集中市場賣超金額縮減至80.38億元，調節力道須持續趨緩或轉為買超。

四、季線：目前台股已失守季線兩日，季線即將扣抵7月底低點。不過，季線支撐力道不弱，若能回穩站上，更有利反彈。

台股四大止跌反彈訊號

陳柏州、黃文清分析，台股昨日開高走低，偏向弱勢反彈。但台股今年來位階仍高於費半、日、韓股，美國聯準會（Fed）FOMC會議本周四召開在即，又有美股超級財報周、美國期中選舉等不確定因素，加上AI融資疑慮等雜音尚未消除，短線將先維持整理格局，預期台股將在季線至月線之間箱型震盪。

受惠Anthropic申請上市的重磅利多，日、韓昨早盤率先走揚，帶動台股開高，盤中一度回升至季線之上。可惜隨後賣壓出籠，一度下跌364點至45,676點，高低震盪達908點。

權王台積電昨日股價力守平盤之上，尾盤甩尾上漲15元收2,400元，為加權指數黑翻紅關鍵，但季線已第二天失守。

三大法人昨轉買超31.6億元，當中，外資賣超80.3億元，連二賣，累計賣超896.2億元，期貨淨空單減少1,254口至86,043口，期現貨未同步偏空操作；投信買超236億元，連11買，累計買超1,799.2億元；自營商賣超123.9億元，連12賣，累計賣超3,636.9億元。八大公股行庫買超73.7億元護盤。

盤面以記憶體、封測、機器人、金融等族群表現較為強勢。上市19大類股中，以汽車、建材營造分別上漲1.9%、1.8%最亮眼，玻璃陶瓷下跌2.6%跌幅較重。