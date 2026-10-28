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證交所招手全球新創

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
駐新加坡代表處童振源代表（第二排右五）與證交所、國發會SIT及台灣新創團隊在SWITCH展會合影。證交所／提供
駐新加坡代表處童振源代表（第二排右五）與證交所、國發會SIT及台灣新創團隊在SWITCH展會合影。證交所／提供

臺灣證券交易所近日攜手國發會Startup Island Taiwan（SIT），赴新加坡參與亞洲指標性創新科技展會SWITCH 2026（Singapore Week of Innovation and Technology）及系列交流活動，以吸引國際創新企業來台上市。

新加坡為亞洲重要國際金融與創新科技樞紐，匯聚全球新創企業、創投資金及產業資源。證交所再度攜手SIT前進新加坡，透過國際展會、專題論壇及投資人交流活動，深化當地創新生態圈鏈結，發掘具成長潛力的創新企業，提升台灣在亞洲創新領域的能見度與影響力。

證交所分別於「Tai-Sin Startup Summit Forum台星新創論壇」及「Taiwan Night交流晚會」進行專題分享，向海外企業代表、創投機構及新創團隊說明台灣資本市場優勢；並透過SWITCH台灣館展現台灣創新板（tib-創）特色，推動台灣成為「亞洲創新籌資平台」。

近年台灣創新板制度及市場生態持續升級，交易制度已與一般板完全接軌，涵蓋信用交易、當沖及盤中、盤後零股交易等機制，符合條件之股票亦可作為認購（售）權證標的，提供投資人更多元的市場參與方式；另證交所董事會已於20日通過相關法規修正，規劃自2027年1月1日起取消投資人風險預告書擴大投資基礎，截至今年9月底，風險預告書累計簽署超過311萬份；新制實施後，潛在投資人可大幅增加至1,476萬戶。

在制度持續優化下，創新板市場規模與企業成長動能亦逐步展現。截至今年9月底，創新板上市公司已逾30家，IPO初次募資總額逾182億元；全體創新板公司今年前九月營收較去年同期成長近七成，上半年稅前淨利成長151%。

展望未來，證交所將持續攜手國發會SIT、創投、新創加速器等生態圈夥伴，積極布局亞洲創新市場，期盼將台灣科技島的產業優勢加速轉化為資本島的市場競爭力，運用台灣創新板彈性制度與能見度，形成產業與資本相互支持的正向循環。

證交所 新加坡 Switch

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