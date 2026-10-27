PCB/CCL受惠於供需吃緊 大摩、高盛一致看好這三檔台股

台灣電路板產業國際展覽會（TPCA）上周落幕，摩根士丹利證券（大摩）及高盛證券會後發布報告指出，印刷電路板（PCB）供應鏈終端需求強勁，但供給端面臨四大瓶頸，有利平均售價、毛利率與長期獲利前景。台廠中，大摩點名六檔個股，高盛則看多四檔個股，兩大外資法人一致看多台燿（6274）、台光電（2383）、金居（8358）等三檔個股。

高盛在TPCA期間舉辦四家公司的法說，並拜訪10多家供應鏈公司，以更了解產業現況。高盛指出，未來數年的終端需求依然強勁，台灣PCB、銅箔基板（CCL）與載板供應鏈正進入升級速度加快、平均售價與毛利率上揚的階段。

高盛表示，終端客戶透過長期協議、擴產補貼、預付款及/或獎勵金等方式，來支持PCB供應鏈廠商投資2027-2030年的產能。這是高盛過去不曾見過的現象。台光電、臻鼎-KY（4958）、金居等多家高階CCL台廠都接獲這樣的要求，但並非所有廠商都願意配合，顯然是預期價格前景看好，因此要自己掌握選擇彈性。

大摩表示，AI伺服器升級雖然帶來龐大商機，但短期內供應鏈供給端仍面臨聚四氟乙烯（PTFE）加工技術門檻、薄型E-glass玻纖布來源吃緊、EPM壓膜機交期過長、玻璃基板未來兩三年難以商業化等瓶頸。

大摩分析，PTFE具備最佳的訊號完整性（SI），但加工難度較高。台灣CCL廠商對PTFE的看法較不樂觀，正在探索其他方案，像是氫樹脂（HC）、HC+PTFE混合材料、苯並環丁烯（BCB）等。

大摩依據目標價上檔空間，看好的個股依序為台燿、台光電、金居、欣興（3037）、南電（8046）、金像電（2368）。至於高盛，則看好台光電、台燿、金居、臻鼎。