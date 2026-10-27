集保App建置櫃買專區

櫃買中心與集保結算所攜手於最貼近投資人的「集保e手掌握App」新增法說會、重大訊息記者會及掛牌典禮資訊精準推播功能，並建置櫃買專區，讓投資人一手掌握上櫃及興櫃公司重要資訊。

為便利投資人取得上櫃及興櫃公司訊息及提升資訊透明度，櫃買中心表示，至今年8月集保e手掌握App用戶數量已逾800萬用戶，已成為台灣投資人的首選的隨身理財工具，為進一步服務上櫃及興櫃公司投資人，櫃買中心與集保結算所攜手於集保e手掌握App對投資人進行精準推播通知，持有該檔上櫃及興櫃股票的投資人於集保e手掌握App「櫃買專區」點選同意推播通知後，不但可於會前收到該檔股票的業績發表會報名資訊外，該上櫃及興櫃公司召開業績發表會、記者會或上櫃掛牌典禮後，投資人亦可收到影片連結資訊。

此外，集保e手掌握App內更建置優化使用者體驗「櫃買中心導覽網」，方便投資人快速連結至櫃買中心針對投資人精心設計的網頁，以近期業績發表會、重訊記者會及投資人講座等櫃買市場近期熱門影片為主視覺，並設置最近上櫃及興櫃公司資訊、櫃買中心近期活動及櫃買市場交易訊息等專區，供投資人快速瀏覽資本市場重要資訊。

櫃買中心指出，近年來除透過投資人關係經營分享會向上櫃及興櫃公司宣導「投資人溝通」的重要性，並鼓勵上櫃及興櫃公司踴躍召開法人說明會及申報「提升企業價值計畫」等方式與投資人建立雙向溝通管道外，亦與多家證券商與投信公司舉辦一系列投資人講座，協助投資人瞭解當前市場趨勢、國際局勢及產業脈動，即日起再透過集保e手掌握App之「櫃買專區」強化櫃買市場資訊溝通管道，便利投資人取得最新活動訊息。