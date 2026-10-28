就市論勢／獲利穩定AI股 可留意

盤勢分析

10月14日至昨（27）日，加權指數由48,625點降至46,096點，共跌2,529點，跌幅約5.2%。美國公布9月消費者物價指數（CPI）年增3.7%，高於預期的3.6%，投資人擔心聯準會可能再次升息，或讓高利率維持更久，因此美債利率上升，科技股也承受賣壓。

台股15日重挫，之後雖有台積電法說會利多支撐，但市場仍在等待聯準會利率決策，投資人態度偏向保守，因此指數只出現有限反彈。整體來看，這波下跌主要是市場擔心利率升高會壓低科技股合理股價，並不代表AI產業需求已經轉弱。

投資建議

未來兩周台股仍可能受聯準會利率決策、美科技大廠財報及AI投資計畫影響，盤勢預期維持震盪。現階段建議不貿然接刀。

選股方面，可優先留意訂單明確、獲利穩定且現金流良好的AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速網通、散熱及資料中心電力設備公司，避開僅靠題材上漲、營收與獲利尚未跟上的個股。

操作上可將資金分成三階段：第一批等待指數守住45,677點附近、個股回檔量縮且不再破底時布局；第二批在指數站回季線與5日線、成交量同步回升時投入；第三批則等待指數突破月線，或回測月線不破後再使用。整體策略以「支撐不破才布局、站回均線再加碼、跌破前低要減碼」為主。