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證交所攜手國發會前進新加坡SWITCH 2026 拓展台灣創新板上市契機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
駐新加坡代表處童振源代表與證交所、國發會SIT及台灣新創團隊在SWITCH展會合影。圖／證交所提供
駐新加坡代表處童振源代表與證交所、國發會SIT及台灣新創團隊在SWITCH展會合影。圖／證交所提供

台灣證券交易所攜手國家發展委員會Startup Island Taiwan (SIT)，於10月26日至27日赴新加坡參與亞洲指標性創新科技展會SWITCH 2026（Singapore Week of Innovation and Technology）及系列交流活動，積極向國際新創企業、創投及生態圈夥伴推廣台灣資本市場與台灣創新板（tib-創）優勢，持續推動具成長潛力的國際創新企業來台上市。

新加坡為亞洲重要國際金融與創新科技樞紐，匯聚全球新創企業、創投資金及產業資源。台灣證券交易所本次再度攜手SIT前進新加坡，透過國際展會、專題論壇及投資人交流活動，深化當地創新生態圈鏈結，發掘具成長潛力的創新企業，提升台灣在亞洲創新領域的能見度與影響力。此次證交所分別於「Tai-Sin Startup Summit Forum台星新創論壇」及「Taiwan Night交流晚會」進行專題分享，向海外企業代表、創投機構及新創團隊說明台灣資本市場優勢；並透過SWITCH台灣館展現台灣創新板(tib-創)特色，推動台灣成為「亞洲創新籌資平台」。

近年台灣創新板(tib-創)制度及市場生態持續升級，交易制度已與一般板完全接軌，涵蓋信用交易、當沖及盤中、盤後零股交易等機制，符合條件之股票亦可作為認購（售）權證標的，提供投資人更多元的市場參與方式；另證交所董事會已於10月20日通過相關法規修正，規劃自2027年1月1日起取消投資人風險預告書擴大投資基礎，截至今年9月底，風險預告書累計簽署超過311萬份；新制實施後，潛在投資人可大幅增加至1,476萬戶。

在制度持續優化下，創新板市場規模與企業成長動能亦逐步展現。截至2026年9月底，創新板上市公司已逾30家，IPO初次募資總額逾新台幣182億元；全體創新板公司2026年前九月營收較去年同期成長近7成，上半年稅前淨利成長151%，並陸續培育百億級企業，展現創新企業透過資本市場取得成長資源、提升市場評價並持續壯大的成果。

展望未來，證交所將持續攜手國發會SIT、創投、新創加速器等生態圈夥伴，積極布局亞洲創新市場，期盼將台灣科技島的產業優勢加速轉化為資本島的市場競爭力，運用台灣創新板彈性制度與能見度，形成產業與資本相互支持的正向循環，為資本市場及前瞻產業持續注入成長動能。

新加坡 證交所 國發會 台灣

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