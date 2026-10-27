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台股上週跌1069點 上市公司總市值險守150兆元大關
台股上週因颱風假，僅交易4天，週四集中市場指數以46041.43點作收，週跌1069.83點或2.27%。台灣證券交易所統計，截至上週止全體上市公司總市值新台幣150兆7153億元，較前一週減少約3.46兆元，險守150兆元大關。
產業別指數方面，上週漲幅最大為水泥類上漲1.55%，跌幅最大是油電燃氣類下跌12.04%。其他未含金融類指數下跌1033.99點，跌幅約2.47%，未含電子類指數下跌533.45點，跌幅約1.93%，未含金融電子類指數下跌585.57點，跌幅約3.27%。
上週全體上市股票成交金額3兆1467億元，成交金額前3名產業分別為，電子零組件類9421.26億元，占全體上市股票交易金額比重29.94%；半導體類9343.79億元，占比29.69%；光電類2686.78億元，占比8.54%。
上週集中市場股票成交量週轉率2.11%，成交量週轉率前3名產業分別為玻璃陶瓷類23.17%、光電類9.07%、電子零組件類8.86%。
累計今年初開盤迄上週末共194個交易日，集中市場總成交金額194兆3153億元，市場日平均成交金額1兆16億元，股票成交量週轉率153.74%，股票日平均成交量週轉率0.79%。
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