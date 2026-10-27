外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

美股四大指數昨（26）日全數收紅，以費城半導體指數上漲2.8%最高，亞股今（27）日主要股市尤其是日、韓股也上漲，帶動台股今日開高，盤中最高上漲544點至46,585點，一度收復季線大關。可惜隨後賣壓出籠，一度下跌364點至45,676點，高低震盪達908點。台積電盤中最高上漲20元至2,405元，最低下跌5元至2,380元，力守平盤之上。盤面以記憶體、封測、機器人、金融等族群表現較為強勢。

2026-10-27 13:21