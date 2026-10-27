快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收高，帶動台股27日開高走高，一度大漲逾500點，最高來到46,585.45點，觸及5日線。不過，隨著電子權值股走勢分歧，台達電（2308）、聯發科（2454）等重量級個股賣壓浮現，指數漲勢逐步收斂，盤中一度翻黑、下跌逾300點。終場在台積電（2330）強勢拉尾助攻下，集中市場指數上漲54.80點，收46,096.23點，盤中高低震盪達908.78點，成交值放大至9,765億元。三大法人合計買超31.42億元，其中投信買超236億元，成為支撐盤勢的重要力量。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超81.04億元，投信買超236.45億元；自營商賣超（合計）123.99億元，其中自行買超7.68億元、避險賣超131.67億元。

盤面上，五大權值股收盤呈現2紅3黑。台積電尾盤拉升，上漲15元、收2,400元，貢獻大盤近121點漲點，成為推升指數收高的最大功臣；鴻海（2317）也上漲1.02%，收247.5元。

反觀聯發科下跌1.25%，股價已連5日收黑，跌破4,000元關卡，收3,960元；台達電下跌3.21%，收1,510元，險守1,500元關卡；台光電（2383）更重挫6.31%，收4,750元，跌破5,000元關卡。上述三檔個股合計拖累大盤約96點，抵銷大部分台積電帶來的漲勢。

族群方面，AI大廠Anthropic申請IPO提振市場風險偏好，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Dell Technologies執行長Michael Dell先後釋出記憶體需求與供給吃緊訊號，國際記憶體股走強，台股記憶體族群27日同步反彈。南亞科（2408）漲6.52%、收441元，華邦電（2344）漲5.5%、收163元，力積電（6770）漲4.52%、收69.4元，晶豪科（3006）漲7.05%、收250.5元，此外，鈺創（5351）、十銓（4967）、旺宏（2337）、宇瞻（8271）等也聯袂收高，族群扮演多方強力助攻手。

面板供應鏈法說本周接力登場，轉型布局與新事業進度成焦點。中光電投控（3718）28日率先登場，友達（2409）29日接棒。中光電投控27日股價跌1.91%、收56.4元，友達則開高收低5.51%、報33.45元，成交量放大至33.8萬餘張，列台股第二大量個股，影響群創（3481）跟跌1.07%、收46.25元。

自營商 外資 台股 聯發科 台達電 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

外資轉賣超816億元 提款ETF居多

費半上漲 台股開高一度收復季線 高低震盪逾900點 法人：台股醞釀反彈

台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

相關新聞

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

美股四大指數昨夜全面收高，帶動台股27日開高走高，一度大漲逾500點，最高來到46,585.45點，觸及5日線。不過，隨著電子權值股走勢分歧，台達電（2308）、聯發科（2454）等重量級個股賣壓浮現，指數漲勢逐步收斂，盤中一度翻黑、下跌逾300點。終場在台積電（2330）強勢拉尾助攻下，集中市場指數上漲54.80點，收46,096.23點，盤中高低震盪達908.78點，成交值放大至9,765億元。三大法人合計買超31.42億元，其中投信買超236億元，成為支撐盤勢的重要力量。

美科技股恐整理至11月下旬 法人建議現階段這樣操作

人工智慧（AI）融資疑慮增溫，壓抑交投動能，法人研判，美科技股、半導體股整理時間恐拉長至11月下旬，隨美期中選舉等政經變數仍待消化，台股短線恐趨於震盪整理，建議針對持股部位汰弱留強，並適度獲利了結。

上游料源掌握度高 法人喊買三檔光通訊供應鏈

受惠人工智慧（AI）資料中心持續建置、輝達（NVIDIA）新世代GPU規格升級帶動網路頻寬翻倍成長，及上游材料持續供不應求，法人看好，聯亞（3081）、全新（2455）、華星光（4979）等相關供應鏈營運成長可期，維持買進投資建議。

多空交戰季線 台股收漲54點 台積電收高15元

台股27日收盤上漲54.8點、漲幅0.12%，終場以46,096.23點作收，成交量9,765億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲15元，漲幅0.63%。

費半上漲 台股開高一度收復季線 高低震盪逾900點 法人：台股醞釀反彈

美股四大指數昨（26）日全數收紅，以費城半導體指數上漲2.8%最高，亞股今（27）日主要股市尤其是日、韓股也上漲，帶動台股今日開高，盤中最高上漲544點至46,585點，一度收復季線大關。可惜隨後賣壓出籠，一度下跌364點至45,676點，高低震盪達908點。台積電盤中最高上漲20元至2,405元，最低下跌5元至2,380元，力守平盤之上。盤面以記憶體、封測、機器人、金融等族群表現較為強勢。

黃仁勳也救不了？兩大權值股市值同步縮水超過2.5兆元

科技大廠法說會陸續登場，本周包括聯發科（2454）、台達電（2308）都將召開法說會，但兩家公司近期股價表現疲弱，統計從歷史高價下跌以來，聯發科市值急縮約2.5兆元，台達電失守年線，市值大幅縮水約2.8兆元，市場高度關注法說會將釋出的訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。