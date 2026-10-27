外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高
美股四大指數昨夜全面收高，帶動台股27日開高走高，一度大漲逾500點，最高來到46,585.45點，觸及5日線。不過，隨著電子權值股走勢分歧，台達電（2308）、聯發科（2454）等重量級個股賣壓浮現，指數漲勢逐步收斂，盤中一度翻黑、下跌逾300點。終場在台積電（2330）強勢拉尾助攻下，集中市場指數上漲54.80點，收46,096.23點，盤中高低震盪達908.78點，成交值放大至9,765億元。三大法人合計買超31.42億元，其中投信買超236億元，成為支撐盤勢的重要力量。
統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超81.04億元，投信買超236.45億元；自營商賣超（合計）123.99億元，其中自行買超7.68億元、避險賣超131.67億元。
盤面上，五大權值股收盤呈現2紅3黑。台積電尾盤拉升，上漲15元、收2,400元，貢獻大盤近121點漲點，成為推升指數收高的最大功臣；鴻海（2317）也上漲1.02%，收247.5元。
反觀聯發科下跌1.25%，股價已連5日收黑，跌破4,000元關卡，收3,960元；台達電下跌3.21%，收1,510元，險守1,500元關卡；台光電（2383）更重挫6.31%，收4,750元，跌破5,000元關卡。上述三檔個股合計拖累大盤約96點，抵銷大部分台積電帶來的漲勢。
族群方面，AI大廠Anthropic申請IPO提振市場風險偏好，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Dell Technologies執行長Michael Dell先後釋出記憶體需求與供給吃緊訊號，國際記憶體股走強，台股記憶體族群27日同步反彈。南亞科（2408）漲6.52%、收441元，華邦電（2344）漲5.5%、收163元，力積電（6770）漲4.52%、收69.4元，晶豪科（3006）漲7.05%、收250.5元，此外，鈺創（5351）、十銓（4967）、旺宏（2337）、宇瞻（8271）等也聯袂收高，族群扮演多方強力助攻手。
面板供應鏈法說本周接力登場，轉型布局與新事業進度成焦點。中光電投控（3718）28日率先登場，友達（2409）29日接棒。中光電投控27日股價跌1.91%、收56.4元，友達則開高收低5.51%、報33.45元，成交量放大至33.8萬餘張，列台股第二大量個股，影響群創（3481）跟跌1.07%、收46.25元。
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