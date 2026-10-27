美科技股恐整理至11月下旬 法人建議現階段這樣操作

人工智慧（AI）融資疑慮增溫，壓抑交投動能，法人研判，美科技股、半導體股整理時間恐拉長至11月下旬，隨美期中選舉等政經變數仍待消化，台股短線恐趨於震盪整理，建議針對持股部位汰弱留強，並適度獲利了結。

投顧法人分析，CoreWeave高度依賴舉債擴建資料中心，引發市場對財務結構及償債能力擔憂，隨旗下公司債殖利率飆升至15%以上、信用違約交換（CDS）利差擴大，導致股債雙殺，投資人開始質疑AI基礎建設龐大資本支出能否轉化為足夠現金流。

隨市場風險偏好降溫，及OpenAI、Anthropic等傳出營收不如預期，使費城半導體指數突破8月高點後再度跌破，均線死亡交叉且跌破半年線，法人預期，美科技股、半導體股整理時間恐延至11月下旬，短線留意科技股財報能否激勵半導體股止跌回穩。

在台股方面，AI需求持續帶動電子股基本面強勁，多家電子股營收屢創新高、9月外銷訂單亦大幅優於預期，在台積電（2330）與金融股支撐大盤下，加權指數較國際主要股市相對強勢。

法人指出，近期隨費半指數漲多拉回，資金再度轉往偏防禦性的道瓊指數，台股上攻50,000點未果、外資持續提款下，自高點拉回逾4,000點，漲多或位階較高的光通訊、載板、銅箔基板、被動元件等電子次族群擴散亦有所轉弱，市場結構有待改善。

展望後市，四大雲端服務供應商（CSP）財報公布若仍未提振市場情緒，加上荷莫茲海峽封鎖延續到期中選舉後、Anthropic IPO、民主黨可能拿下參眾兩院等因素可能壓抑市場表現，法人建議，短線行情仍偏震盪，操作難度增加，建議汰弱留強，保留現金彈性。