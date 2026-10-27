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上游料源掌握度高 法人喊買三檔光通訊供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

受惠人工智慧（AI）資料中心持續建置、輝達（NVIDIA）新世代GPU規格升級帶動網路頻寬翻倍成長，及上游材料持續供不應求，法人看好，聯亞（3081）、全新（2455）、華星光（4979）等相關供應鏈營運成長可期，維持買進投資建議。

投顧法人分析，隨AI相關需求成長力道強勁，800G與1.6T光模組、連續波雷射（CW Laser）、電吸收調變雷射（EML）等光通訊零組件出貨同步大增，但受制上游磷化銦基板擴產速度不及需求，即使中國大陸官方逐步放寬磷化銦基板出口限制，供需缺口仍逾三成，短缺情況可能延續至2028年。

在磷化銦基板供需吃緊下，料源掌握能力成為公司營運成長關鍵，因此Lumentum、Coherent等國際大廠均向基板供應商AXT預訂產能，以確保未來供貨穩定。

台廠方面，聯亞、全新均透過客戶供料方式降低原料短缺風險，其中，聯亞與兩家日系及一家美系基板供應商簽定供貨合約，有助於上游材料來源供應不間斷。

法人認為，基板供需吃緊將有機會使聯亞、全新轉嫁原料成本上升，並隨料源供應穩定及高階磊晶需求持續成長，推升後續營收及獲利表現。

後段製程部分，華星光積極擴充晶粒產能，規畫由原先月產能600萬顆提升至1,200萬顆，將可帶動2027年營收翻倍成長。

光通訊 法人 供應鏈

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