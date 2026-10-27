多空交戰季線 台股收漲54點 台積電收高15元

台股27日收盤上漲54.8點、漲幅0.12%，終場以46,096.23點作收，成交量9,765億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲15元，漲幅0.63%。

投資人觀望本周美國多項科技巨頭財報、後市展望；美國聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出訊息等，以及美國期中選舉結果等重要事件，造成盤勢波動大，部分投資人傾向短線操作。台股早盤上演開高走低，多頭企圖收復季線遭空方擊潰，大盤指數由高點46,585點一路走低跌破平盤至45,676點才翻揚；台積電持穩之外，南亞科（2408）、緯穎（6669）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、富邦金（2881）及鴻海（2317）等股貢獻漲點。

今日成交金額大且走高為：南亞科、國巨*、力積電（6770）、玉晶光（3406）、華邦電、華新科（2492）、緯穎、聯亞（3081）及京元電子（2449）；成交金額大且疲軟者則為：欣興（3037）、聯茂（6213）、台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）、台燿（6274）、台光電（2383）、景碩（3189）、大立光（3008）及聯電（2303）。

群益投顧表示，傳美國務院計畫撤離波灣多國使館人員及家屬，並已制定新一輪對伊打擊計畫，中東情勢升溫，油價走高增添風險溢價。本周有FOMC、美科技股財報進入高峰，牽動盤勢調整方向。大盤指數短線技術面退回弱勢格局，連續假日美股跌多漲少不利短多，波段低點尚待進一步確認。

接下來關注10月28日Alphabet、微軟；10月29日英特爾、Sandisk、ATXI等業績會議，能否重新修復市場的AI投資信心。操作方面可靜待落底反彈訊號浮現，再依短期技術面適度進場搶短因應。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈投資持續推進，仍是支撐台股中長期成長的重要結構性動能。不過，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。

在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。