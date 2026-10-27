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貝萊德：五項重大趨勢交織 開啟超額報酬機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，五項重大趨勢交織，開啟超額報酬機會。這些趨勢橫跨資產類別的界線，促使投資人重新思考投資組合建構。投資人須審慎思考所持有的經濟或主題投資部位、持有這些部位所採用的投資工具及投資期間。

這五項重大趨勢包括一，數位顛覆與AI：科技正在改變我們的生活與工作方式。

二，地緣政治分裂與策略競爭：主要強權之間的競爭加劇，正重新塑造全球化。

三，能源轉型與韌性：能源系統正受到需求成長、科技變革、實體氣候風險與政策優先順序變化的影響而重塑。

四，人口結構分化：全球正分化為人口老化的成熟經濟體，以及人口較年輕的新興市場，兩者帶來的影響各不相同。

五，金融的未來：快速演變的金融架構，正在改變家庭與企業使用現金、借貸、交易與追求報酬的方式。

貝萊德分析，AI基本面強勁，但要留意短期波動。貝萊德對美股中立、新興市場股票加碼，偏好AI與科技相關的投資機會。由於稀缺、供應安全與電力需求都帶來通貨膨脹風險，投資上偏好基礎建設、能源瓶頸、新興市場當地貨幣債，以及與實體資產連動的投資部位。

債券方面，貝萊德指出，債券起始殖利率較高，提升預期報酬與收益，但在利差收斂且基本面表現不均的環境下，精選配置至關重要。貝萊德目前的立場是加碼短天期美國公債，以取得收益機會，並為利率走高提供緩衝；對長天期美國公債中立；看好評等較高的非投資級債券。

地緣政治 能源 債券

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