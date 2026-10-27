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費半上漲 台股開高一度收復季線 高低震盪逾900點 法人：台股醞釀反彈
美股四大指數昨（26）日全數收紅，以費城半導體指數上漲2.8%最高，亞股今（27）日主要股市尤其是日、韓股也上漲，帶動台股今日開高，盤中最高上漲544點至46,585點，一度收復季線大關。可惜隨後賣壓出籠，一度下跌364點至45,676點，高低震盪達908點。台積電盤中最高上漲20元至2,405元，最低下跌5元至2,380元，力守平盤之上。盤面以記憶體、封測、機器人、金融等族群表現較為強勢。
法人指出，上周四受美股反彈帶動下，台股早盤以紅盤開出，惟連假前夕調節賣壓出籠且跌幅擴大，收盤指數失守季線。連假期間美股先跌後漲，市場氛圍回溫，配合台股日KD進入低檔區，預期指數將於季線跌勢回穩醞釀反彈。操作策略上，台股止跌醞釀反彈，建議短打具基本面支撐、股價相對抗跌、法人加碼股。做多可留意AI商機、工具機及電信股。
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