黃仁勳也救不了？兩大權值股市值同步縮水超過2.5兆元

科技大廠法說會陸續登場，本周包括聯發科（2454）、台達電（2308）都將召開法說會，但兩家公司近期股價表現疲弱，統計從歷史高價下跌以來，聯發科市值急縮約2.5兆元，台達電失守年線，市值大幅縮水約2.8兆元，市場高度關注法說會將釋出的訊息。

台達電預計10月29日召開說明會，聯發科則是在10月30日舉辦；但兩家公司股價卻是相對疲弱，聯發科27日早盤以4,035元開高後一度拉升至4,075元，但盤中翻黑，一度下滑至3,910元，跌破4,000元關卡；統計自9月22日的5,480元歷史新高價走跌以來（至盤中低點），股價下跌1,570元，市值急縮約2.5兆元。

台達電早盤以1,535元開低後一度翻紅至1,570元，但隨後再往下探，一度下滑至1,490元，盤中跌幅逾3%，年線失守；統計從5月27日的2,585元天價下跌以來，股價跌掉1,095元，市值大幅縮水約2.8兆元。

台達電前3季合併營收5,396.6億元，年增37.2%；第3季業績亮眼，連兩季改寫新猷，在漲價效應助攻下，外界看好，單季有望賺逾一個股本。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在GTC柏林活動中宣布推出DSX POD AI工廠，加速歐洲基礎設施部署；輝達表示，DSX POD是專為完整Vera Rubin AI工廠打造的參考設計，讓合作夥伴在模組化貨櫃（Container）中建置，並在交付前完成整合與驗證；合作夥伴包括台達電、鴻海（2317）旗下鴻佰科技、技嘉（2376）、和碩（4938）、雲達、緯創（3231）等，預計2027年初在全球交付DSX POD AI工廠。

晶片大廠聯發科第3季合併營收1,680.57億元，超越原預測區間高標1,598億元，季增10.4%，年增18.2%，寫單季新高；累計今年前三季合併營收4,693.91億元，年增5.3%。

聯發科法說會前股價表現低迷，市場似乎對聯發科 TPU 研發和新項目存有疑慮，美系外資則是認為，聯發科AI特殊應用IC（ASIC）的關鍵專案重回正軌，加上可望受惠於消費電子的拉貨與漲價效應，預估第4季營收強勁季增約30%，未來兩年獲利成長動能強，重申目標價6,800元及「買進」評等。