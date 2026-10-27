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期中選舉前震盪可能性高 公股銀：台股第4季有望先蹲後跳

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

美股四大指數周一全面收紅，台股歷經四天休假後，加權指數開盤以上漲169.77點開出，盤中走勢震盪，上半場由紅翻黑。公股銀行27日發布最新投資研究報告指出，台灣9月外銷訂單再創新高，台股第4季有望先蹲後跳。

經濟部統計處日前公布9月外銷訂單1,142.1億美元，連兩個月破千億美元，再創單月新高；年增率高達62.4%，連續20個月呈雙位數正成長。經濟部表示，AI強勁需求超乎預期，預估今年第4季接單還會優於第3季。展望10月表現，外銷訂單將持續亮麗，預估落在1,125億至1,159億美元，有望連三個月破千億美元。

公股銀行針對台灣加權指數走勢進行分析表示，10月初以來，台股在盤中觸及歷史高點49,968點後面臨一波修正，主要反映在新一輪的財報公布前，市場觀望AI投資是否存在泡沫化風險。短期來看，台股在季線附近出現支撐，不過在11月初的美國期中選舉落幕前，台股維持區間震盪的可能性較高。

公股銀行進一步指出，中期來看，美國期中選後往往因政治不確定性下降，歷史統計股市上漲機率高，加上台灣年底集團作帳及選舉行情，正向看待年底台股表現。

台股 期中選舉 美股

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