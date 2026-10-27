亞股後市持續看多、但並非全面看好 投資機會聚焦兩類企業

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，持續看好亞洲（不含日本）股市後市，但未來市場報酬將更取決於企業獲利能否兌現，而非評價全面擴張。面對各國經濟情勢及政策走向分歧，選股、評價紀律與分散投資的重要性日益提升。

展望未來，林素亥認為，投資機會可望聚焦兩類企業：一是具備超越市場高度獲利預期能力的企業；二是遭市場忽視、且現行評價已反映長期景氣低迷的企業。投資關鍵在於判斷當前不確定性屬於短期波動，或可能對企業基本面造成長期影響。

林素亥指出，總體經濟環境仍須審慎看待。油價居高不下將推升能源進口國成本並削弱家庭購買力；若通貨膨脹持續偏高，全球融資環境可能維持緊縮。此外，聖嬰現象也可能影響農業產出與糧食價格，進一步增添市場不確定性。

林素亥表示，隨著債券殖利率走高，不僅企業融資成本增加，投資人對股票的要求報酬率也同步上升，因此霸菱偏好能以自身現金流支應擴張、無須高度仰賴低成本借貸的企業。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人拉加（Sukumar Rajah）表示，AI已成為帶動投資報酬的重要驅動力。2026年進入最後一季，將持續關注AI領域的支出速度並檢視相關企業成長的可持續性。

不過，拉加強調，新興亞洲市場的投資機會並不限於AI。所得提高與中產階級持續壯大，推升消費需求，將為房地產、醫療保健及消費品等產業創造投資機會。另外，也看好營運效率提升、資本運用更有效率，並致力於提高股東報酬的企業。