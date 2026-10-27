台股季線守不住 公股銀行三檔創新高

台股27日開高，盤中漲幅縮小，並一度翻黑，尚未站回季線，台積電（2330）回測半年線。不過公股金控、銀行股相對強勢，合庫金（5880）盤中上漲逾2%，創2年新高，第一金（2892）上漲逾1%，創歷史新高，彰銀（2801）小漲，一度創26年高。另華南金（2880）、兆豐金（2886）雖然翻黑，但早盤也同創高。

美股那斯達克上周四重挫後，儘管周一出現反彈，上漲0.82%，但仍未收復周四的跌幅；費城半導體周一反彈2.82%，幾乎平了上周四的大跌，不過整體仍在低檔附近。

科技股表現疲弱，金融股持續成為吸引資金的標的，除了富邦金（2881）上漲近2%，公股金控、銀行股相對抗跌，第一金、華南金、兆豐金早盤皆創新高，第一金最高觸及43.45元，合庫金則跳空大漲逾2%，一度衝上29.1元。

第一金、兆豐金、合庫金及華南金四大金控，22日共同宣布推動旗下子投信做四合一整併，將由第一金投信擔任存續公司，合併後第一金控持股50.3%，取得經營主導權。預計10月底向金管會銀行局送件，暫定2028年1月1日為合併基準日。

不過，初期對獲利貢獻有限，行庫表示，公股銀行中，部分銀行的獲利差距在伯仲之間，未來財管手收及非銀子公司獲利動能是關鍵。

合庫金9月稅後淨利為19.24億元，累計前9月稅後淨利為202.49億元，年增26.8%，續創歷年同期新高紀錄。第一金9月稅後淨利為24億元，月減18.5%、年成長16%，月減主要因現金股利收入減少，以及台美利差擴大導致金融商品評價損失，不過，累積前三季稅後純益仍年成長21%至262億元，EPS為1.82元。

法人表示，金融股10月表現優於電子股，金融股獲利穩健，估值相對低，後續關注銀行利差、壽險投資收益。