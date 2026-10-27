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和碩集團金孫怎麼了？東擎科技上市首日竟破發 中籤戶慘套

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

和碩（4938）集團孫公司東擎科技（7710）27日掛牌上市，每股承銷價138元，早盤以134元開出，下跌4元，盤中一度下滑至117.5元，下跌20.5元，跌幅14.85%，甫上市就跌破承銷價，抽中的投資人慘遭套牢。

和碩集團旗下華擎（3515）科技2011年分割工業電腦部門，成立東擎科技，主要布局邊緣AI、工業資安與開放架構工業自動化控制；東擎科技專注工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，深耕五大終端應用市場（CARES），並具備快速產品開發能力及客製化設計服務，協助客戶縮短產品上市時程，提升市場競爭力。

東擎科技今年取得北美大型遊戲串流業者ODM訂單，挹注營運表現，今年上半年稅後純益2.67億元，呈現倍數增長，每股純益4.3元；9月營收2.96億元，月減4.63%、年增92.42%；累計今年前9月營收為27.17億元，年增96.55%。

東擎科技27日掛牌上市，在辦理公開申購時，吸引18萬7,365人參與，中籤率0.61%，27日以138元掛牌上市，不料卻是直接跌破發行價，中籤的投資人慘套，股價開低走低一度下滑至117.5元，盤中跌幅逾9%。

和碩 金孫 科技

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