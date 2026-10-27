美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

美股四大指數昨夜全面收高，費半指數續漲2.82%，帶動台股27日開高上漲169.77點，以46,211.2點開出。隨後台積電（2330）開低走高，搭配南亞（1303）、南亞科（2408）、欣興（3037）、南電（8046）、廣達（2382）等電子權值股同步走揚，大盤漲點一度擴大至近545點，最高觸及46,585.45點，觸及站回5日線。

不過，台達電（2308）跌破年線後賣壓沉重，聯發科（2454）也再度回測4,000元關卡，壓抑大盤漲勢，指數隨後在46,300點上下震盪。主動中信台灣收益（00406A）、友達（2409）及力積電（6770）交投相對火熱。

Anthropic申請IPO重新點燃AI投資熱情，加上油價回落緩解通膨疑慮，美股周一（26日）主要指數同步收高。那指上漲0.83%，標普500指數漲0.70%，終止連2日跌勢，道指上漲146點，費半指數勁揚2.82%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲1.40%，日月光（3711）ADR大漲3.15%，聯電（2303）ADR漲1.54%。市場本周聚焦聯準會利率決議及Alphabet、微軟、亞馬遜等科技巨頭財報，AI支出規模與投資回報將是觀察重點。

盤面上，五大權值股開盤漲跌互見。台積電開低5元、報2,380元，隨後翻紅；聯發科開高報4,035元，台達電開低報1,535元，鴻海（2317）開報246.5元，日月光投控則持平開出，報654元。

類股方面，塑化、油電燃氣、電機、電腦設備等漲幅居前，玻陶、航運、光電等相對疲弱。

回顧台股22日表現，集中市場指數下跌846.3點、收46041.43點，成交值增至8,815.61億元。三大法人合計賣超994.67億元，其中，外資賣超815.82億元，投信買超94.92億元，自營商賣超（合計）273.77億元。

累計上周台股跌1069.83點，跌幅2.27%，周線連2黑。三大法人賣超2832.26億元，其中，外資賣超2356.26億元，投信買超651.91億元；自營商賣超（合計）1127.91億元。

法人指出，台股上周受外資持續提款及新台幣貶值影響，指數跌破季線，RSI、KD持續下滑，MACD黑柱放大，技術面仍偏弱，後續須觀察外資期現貨動向。

連假期間，Anthropic申請IPO帶動AI投資熱度回升，加上油價回落緩解通膨疑慮，美股反彈，有助台股短線力拚站穩季線。操作上建議保留資金彈性、避免過度槓桿，留意AI概念、業績題材及短期營收動能股，長線關注台積電、先進封測、半導體設備、PCB、光傳輸、散熱、連接器、貨櫃散裝、塑化及特用化學等族群。