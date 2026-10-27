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TPCA Show 2026落幕 外資點名看好這六檔
台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2026）已於上周順利落幕，美系大行表示，持續正向看待載板產業，對台燿（6274）、台光電（2383）、金居（8358）、欣興（3037）、南電（8046）、金像電（2368）等持正向看法不變。
美系券商表示，ABF的壓合設備交期至少兩年，意即全新建廠的ABF載板產能，最早只能從2029年開始逐步放量；2027年載板尺寸又放大，因此，正向看待載板產業。
美系券商表示，CCL是否會用聚四氟乙烯（PTFE）將在2027年中決定，在此同時也在試其他方法如氫樹脂（HC）基材、HC＋PTFE混合材料，以及苯並環丁烯（BCB）基材的CCL。
此外，觀察薄型E-glass仍是短缺，將既有產線轉換為LDK1／2及T-glass玻纖布，以滿足強勁的AI需求。
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