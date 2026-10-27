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美股反彈助攻！台股開高一度大漲逾500點 台積電翻紅、台達電反壓重

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美股收高台積電ADR漲 法人：台股壓力可望紓緩

中央社／ 台北27日電

台股因颱風與光復節補假休市，期間美股費城半導體指數22日挫跌6.72%，但隨後兩個交易日分別上揚0.44%、2.82%，週一台積電ADR漲1.4%。台股即便有測試半年線45121點壓力，不過法人認為，長假後買盤進場，加上本週美國聯準會（Fed）利率會議應不升息，指數下跌壓力可望紓緩。

人工智慧（AI）公司Anthropic提交首次公開募股的申請文件，帶動AI交易回暖，使美國股市主要指數26日收盤走高。道瓊工業指數揚升146.42點或0.28%，收52361.58點；標準普爾500指數上揚53.09點或0.70%，收7676.77點；那斯達克指數攀升214.04點或0.82%，收26169.38點；費城半導體指數大漲304.01點或2.82%，收11083.47點。

台股22日下跌846.34點，收在46041.43點。

國內外產業訊息方面，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）近日在官網發布技術文章，分享鴻海採用輝達AI訓練和推理技術為核心的AI伺服器和資料中心等軟硬體方案，應用在鴻海自身開發的AI模型，以及在全球打造AI智慧工廠及AI代理應用，提升鴻海集團AI訓練效能和製造效率。

搶攻AI高算力與高階電子材料商機，騰輝電子-KY宣布，在泰國大城府的東南亞首座生產基地啟用，預計2026年底量產；騰輝也同步推進中國昆山廠新台幣15億元擴產計畫，預計2027年第2季開始量產。

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技最大客戶跨入新一代低軌衛星，加上新進大客戶加速追趕，零件需求量龐大；除低軌衛星星系加速擴張之外，因應人工智慧（AI）需求，衛星應用由通訊進一步朝資料處理與運算延伸，低軌衛星市場正加速擴張。

日本國際工具機展覽會（JIMTOF 2026）26日起登場，台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，共有94家台灣業者參展，呈現台灣工具機產業由整機製造、關鍵零組件到製程周邊設備的供應體系，並展現製造彈性與系統整合能力。

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