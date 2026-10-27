台股震盪格局 法人四策略教戰

台股近期震盪加劇，又逢連假期間國際股市持續修正，相關壓力將反映在今（27）日盤面。法人認為，台股短線雖承壓，但積極型投資人逢回可依四大教戰策略進行中長線布局，包括回歸基本面選股、參考內資布局、分批布局、短線交易留意停損點。

投資人面對指數回檔，難免心慌慌，該停損或逢低布局，成為眼前難題。綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，投資人可掌握四大策略。第一，回歸基本面選股，檢視持股的營收、獲利及產業展望，不宜因短線賣壓貿然出場。第二，觀察內資動向，近期雖外資持續賣超，但投信及本土資金持續布局具成長動能的個股，統計近十日投信及自營商合計買超張數，除台新新光金（2887）、玉山金（2884）、中信金（2891）等多檔金融股外，同時還加碼台塑化（6505）、台塑、台積電（2330）、長榮（2603）、金像電（2368）、緯創（3231）、大成鋼（2027）、遠傳（4904）等，皆買超1.2萬張以上。

第三，逢回可著手中長線布局，可採分批布局或定期定額，降低單次買進的成本風險。第四，短線交易者應設定停損點，留意技術面支撐；中長期投資人則可保留適度現金，逢低布局。

現階段可留意台積電相關供應鏈的先進封裝、封測、半導體設備，以及PCB供應鏈、光傳輸等族群。

台股止跌回穩觀察五大訊號，首先，加權指數短線能否守穩季線、台積能否保住半年線支撐；目前大盤季線約在46,270點，下一階段支撐在半年線45,121點附近；第二，外資賣超金額能否收斂。第三，後續回檔未再跌破前波低點，有助確認指數築底；第四，外資期貨空單不再增加，有利減輕11月第三個周三期貨結算壓力；第五，融資餘額持續下降。