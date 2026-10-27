聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪格局 法人四策略教戰

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。記者鄭超文／攝影
台股示意圖。記者鄭超文／攝影

台股近期震盪加劇，又逢連假期間國際股市持續修正，相關壓力將反映在今（27）日盤面。法人認為，台股短線雖承壓，但積極型投資人逢回可依四大教戰策略進行中長線布局，包括回歸基本面選股、參考內資布局、分批布局、短線交易留意停損點。

投資人面對指數回檔，難免心慌慌，該停損或逢低布局，成為眼前難題。綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清看法，投資人可掌握四大策略。第一，回歸基本面選股，檢視持股的營收、獲利及產業展望，不宜因短線賣壓貿然出場。第二，觀察內資動向，近期雖外資持續賣超，但投信及本土資金持續布局具成長動能的個股，統計近十日投信及自營商合計買超張數，除台新新光金（2887）、玉山金（2884）、中信金（2891）等多檔金融股外，同時還加碼台塑化（6505）、台塑、台積電（2330）、長榮（2603）、金像電（2368）、緯創（3231）、大成鋼（2027）、遠傳（4904）等，皆買超1.2萬張以上。

第三，逢回可著手中長線布局，可採分批布局或定期定額，降低單次買進的成本風險。第四，短線交易者應設定停損點，留意技術面支撐；中長期投資人則可保留適度現金，逢低布局。

現階段可留意台積電相關供應鏈的先進封裝、封測、半導體設備，以及PCB供應鏈、光傳輸等族群。

台股止跌回穩觀察五大訊號，首先，加權指數短線能否守穩季線、台積能否保住半年線支撐；目前大盤季線約在46,270點，下一階段支撐在半年線45,121點附近；第二，外資賣超金額能否收斂。第三，後續回檔未再跌破前波低點，有助確認指數築底；第四，外資期貨空單不再增加，有利減輕11月第三個周三期貨結算壓力；第五，融資餘額持續下降。

台股 基本面 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

台股強彈900點！00406A年化配息率衝17.7％ 11月3日除息

台積電跌破月線該買0052？投資人曝20年回測數據 進場勝率逾6成

相關新聞

台股五利多強抗四利空 法人：短線拚重返47K

台股今（27）日是四天連假後首個交易日，面臨伊朗邀請鄰近三國安全會談，促使國際油價回落等五大利多，與休市期間國際股市修正等四大利空正面交鋒。法人表示，台股震盪後，短線將力拚重返47K。

台股震盪格局 法人四策略教戰

台股近期震盪加劇，又逢連假期間國際股市持續修正，相關壓力將反映在今（27）日盤面。法人認為，台股短線雖承壓，但積極型投資人逢回可依四大教戰策略進行中長線布局，包括回歸基本面選股、參考內資布局、分批布局、短線交易留意停損點。

名家觀點／Power Up Plan 2.0的新契機

台灣資本市場近年展現成長韌性，總市值直達全球第五大，受到國際關注。過去台灣上市櫃公司重視獲利成長性、配息殖利率、匯率與市場流通性相對穩定，加上公司治理與ESG公開資訊揭露品質維持全球名列前茅，使台股自然成為國際投資人優質市場。

台股近期震盪加劇 台積半年線保衛戰開打

台股近期震盪加劇，權王台積電陷入半年線保衛戰。法人表示，後續應留意外資對台積電賣壓是否收斂、買盤能否回流，以及能否站穩關鍵均線，若半年線失守，恐加重市場賣壓；反之，若能回穩，將有助台股重拾反彈動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。