台股五利多強抗四利空 法人：短線拚重返47K

台股今（27）日是四天連假後首個交易日，面臨伊朗邀請鄰近三國安全會談，促使國際油價回落等五大利多，與休市期間國際股市修正等四大利空正面交鋒。法人表示，台股震盪後，短線將力拚重返47K。

台股連假休市期間，美股走勢疲弱，台積電ADR、輝達、Google等重量級科技股皆不振，並一路延燒到日、韓等亞股。另外，台指期夜盤上周五（23日）凌晨收盤下跌580點，收45,654點；台積電夜盤下跌25元，收在2,365元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理江浩農、兆豐投顧董事長留政鈺等五大名師觀點，台股短線雖受國際股市及地緣政治風險牽動，但也有台積電領軍的AI供應鏈營運佳作為基本面底氣，目前有五大利多支撐，後市不宜看淡。

利多一，美債殖利率未再攀升。有別於先前殖利率居高不下，國際資金近日出現由股轉債跡象，尤其美國10年期公債殖利率23日凌晨收盤時下跌19.3個基點至4.952%，單日變動幅度創2023年3月10日以來最大。

利多二，上市櫃公司10月營收即將公告，台積電（2330）第4季營收中間值預期季增14%，有利AI供應鏈基本面。

利多三，大型法人機構陸續調高上市櫃公司第4季獲利預估，台股單季獲利預期已由原先的2.1兆到2.2兆元，上修至2.3兆元；若第3、4季獲利分別達2兆至2.3兆元，前三季獲利合計可望達5.8兆元，全年獲利有機會攀升到7.8兆至8兆元，年增約75%；明年上市櫃公司獲利預估再成長25%~35%。

利多四，根據歷史資料，台股第4季上漲機率最高，11月上漲機率約六成、12月更高達七成以上。利多五，在政府退休基金資金挹注下，新制勞退委外將釋出500億元代操資金，加計既有未撥款金額，政府退休基金可動用資金合計約1,550億元，有望為市場注入新資金動能。

四大利空則包括台股休市期間的美國科技股重挫、台指期夜盤走弱、美國總統川普所屬的共和黨期中選舉聲勢不佳、科技股CDS利差飆高，加上油價仍處於高檔助長通膨。

儘管最新傳出伊朗邀請沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、土耳其等三國舉行區域安全會談消息，使國際油價回落，但戰事仍缺乏明顯終止跡象，對股市仍是不確定因素。