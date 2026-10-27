名家觀點／Power Up Plan 2.0的新契機

台灣資本市場近年展現成長韌性，總市值直達全球第五大，受到國際關注。過去台灣上市櫃公司重視獲利成長性、配息殖利率、匯率與市場流通性相對穩定，加上公司治理與ESG公開資訊揭露品質維持全球名列前茅，使台股自然成為國際投資人優質市場。

然而近年來日本與韓國積極推動股市價值提升計劃，從政策面督促上市櫃企業積極回應國際投資人對營運性能與資訊揭露要求。

舉例來說，東證所推動「關注資金成本及股票價格之行動管理方案」、「改善與股東的對話以及相關揭露」及「適當使用解釋以促進建設性對話」等措施，三年多來成功使主板（Prime）上市一部股價淨值比低於1.0倍的企業家數占比從高達50%降至26%。

臺灣證券交易所早在2024年便全面推動「提升企業價值計畫（Power Up Plan）」，協助上市公司展現營運實力與企業價值，並督促企業兼顧獲利與永續，落實「Double E：EPS（每股盈餘）× ESG（環境、社會與公司治理）」。

近期證交所更提出Power Up Plan 2.0進一步強化企業闡述企業價值及願景的能力，最特別的是鼓勵具一定規模及公司治理能力的公司揭露中長期預測性資訊，這是非常大的突破。另外，國際上市值不及20億美元已經被稱為中小型股了，如何讓台灣潛力股也受到投資人青睞更顯重要。

一、買方視角：資本市場評價機制質變與因應。台灣指數公司推出IR議合服務平台，提供投資人與上市公司一站式入口，中英文介面功能實用應已是亞洲典範等，包括媒合法說會與議合、跨公司財務與股價分析、公司價值報告上傳等，方便機構投資人篩選案基本面、評價與ESG選股，企業善用將能提升能見度，耕耘中長期投資人。

前瞻性深度溝通的重要性：依賴單季或每月營收公告容易使企業與市場陷入短視主義，而「法說會次數多」不等於「有效議合」，投資人更關心公司營運展望、資本與資源配置，這些深度對話遠比單向的數字宣讀更受肯定。

全員參與的資本效率檢視：機構投資人落實責任投資已經是標配，董事會與高層除了審視資產配置效率與股東權益報酬率，也須重視ESG、氣候行動與人權等重大性議題。

二、Power Up Plan成為亞洲最具特色平台之期許。建構企業揭露前瞻資訊的信任環境：多年前少數企業不當運用樂觀前景說帖造成股價波動，市場規範趨嚴使不少上市櫃公司揭露前瞻資訊時顯得隱晦。考量鄰國市場積極競爭，台灣應可從這一波揭露前瞻性資訊企業經驗累積中完善揭露指引與配套措施，後續讓ESG表現中上之企業在合理商業假設及風險警示紀律的基礎上適度分享，有利投資人認識公司價值。

強化中小型上市公司投資人溝通：許多利基型企業具備優異技術實力，但因缺乏投資人關係管理資源與經驗而被漠視，可考慮透過策略溝通輔導及主題式投資人媒合等，提升資訊揭露與市場溝通能力，讓國際法人更關注台灣中小型股。

全球資本市場對企業價值的評估已從過往關注短期獲利爆發力轉向更深層的「中長期策略韌性與資本配置效率」，Power Up Plan是重新錨定中長期價值的關鍵契機，期待台灣更多上市櫃公司能蛻變受肯定，獲得合理評價的穩固支撐。

（作者是國泰金控資深顧問）