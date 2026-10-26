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台股比韓股穩 兩關鍵

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近期韓股波動激烈，台股相對緩和。中華經濟研究院院長連賢明指出，台韓股對交易制度設計存在兩大差異，使韓股波動極大，韓股今年初至8月底熔斷次數累計高達13次，波動根源並非單純是30％的漲跌幅限制，而是交易制度對「槓桿效應」的放大作用。

以上是連明賢於臺灣證券交易所官網「焦點」專欄撰文表述，他表示，回顧台股加權指數一路攀升並在年中突破46,000點，市值躍居全球第五；韓股KOSPI也在半導體雙雄三星與海力士帶動下刷新歷史紀錄。

台韓股市面對市場急跌時的穩定度差異，關鍵在兩大制度設計，第一，漲跌幅區間與信用追繳速度的落差。兩地雖皆有信用交易擔保維持率門檻，但韓股單日漲跌幅上限達30％，高於台股的10％。若市場遭遇回檔，韓股部位的擔保維持率以更快速度跌破防線，引發龐大的即時追繳與斷頭壓力；台股較小的漲跌區間為投資人提供調整部位的緩衝時間，有效減緩了槓桿連鎖斷頭的蔓延規模。

第二，零售槓桿商品開放程度不同。台灣目前僅開放指數型正向、反向及槓桿ETF，嚴格禁止單一個股槓桿ETF；韓國則於5月開放針對三星、海力士等個股的正2與反向ETF。此類商品為了維持既定槓桿倍數，具備「漲時加碼、跌時減碼」的動態再平衡機制，容易助長順周期性，進一步擴大標的價格的震盪。

韓股這項機制在散戶高度融資時尤具殺傷力。7月全球半導體修正期間，韓國信用交易餘額飆破50兆韓元，個股槓桿商品單日震盪動輒逾10％，最終導致單月高達120萬個帳戶遭追繳、逾30萬個帳戶被強制平倉，損失難以計數。

韓股 台股 熔斷

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