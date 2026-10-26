外籍員工可參與持股信託

配合金管會開放上市櫃公司及其具控制與從屬關係之關係企業外籍員工得參與員工持股信託，臺灣證券交易所近日修正相關規定，以完備信託業者辦理境內外外籍員工持股信託投資專戶的登記與證券開戶程序，新制12月21日正式實施。

證交所指出，此措施將提升外籍人才參與持股信託之便利性，使企業規劃跨國員工激勵機制時更具彈性；透過讓外籍員工與公司長期營運成果緊密連結，除提高向心力、強化海外營運團隊黏著度，更有助國內企業在跨國競才浪潮中脫穎而出，吸引並留住全球關鍵人才，為資本市場注入強韌競爭力。

證交所修正「營業細則」，及「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」相關條文，重點在完備信託業者辦理境內外外籍員工持股信託投資專戶的登記與證券開戶程序，一是專戶登記與開戶身分碼規範：信託業者依法辦理員工持股信託時，境外外籍員工專戶登記名稱為「（保管機構）受託保管（信託業者）境外外籍員工持股信託投資專戶」，開戶身分碼為「407」；境內外籍員工專戶登記名稱為「（信託業者）境內外籍員工持股信託投資專戶」，開戶身分碼為「408」。

二是放寬開戶限制與賣出配套：明定境內及境外外籍員工持股信託投資專戶，不受同一券商同一營業處所僅能開立一個交易帳戶之限制。