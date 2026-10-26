聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／先進封裝設備 吸睛

經濟日報／ 聯邦投信

盤勢分析

台灣經濟現況持續受AI需求強勁驅動，9月外銷訂單達1,142.1億美元，年增62.4%，連續20個月正成長並連續二個月站上千億美元大關，創歷史單月新高，其中，資訊通信與電子產品分別年增87.3%及71.0%，顯示AI伺服器、高效能運算及消費電子新品拉貨動能強勁，傳產亦受AI供應鏈外溢帶動，基本金屬、化學品分別年增29.7%及22.8%。

另一方面，台灣半導體製造公司2026年第4季營收財測中位數季增14%優於市場預期，並上調2026年美元營收成長至44%，反映AI與Agentic AI需求結構性強勁，且宣布南科追加N3廠、美國亞利桑那二廠提前至2027年第3季量產，2026至2028年資本支出將明顯高於過去三年。

展望未來，隨著全球雲端服務業者持續擴大AI基礎建設，台灣半導體與伺服器供應鏈核心地位穩固，預估10月外銷訂單持續創歷史新高，全年突破1.1兆美元，第4季接單動能可望維持高檔，惟需留意地緣政治及貿易政策不確定性，傳產復甦持續性亦有待觀察。

台股走勢方面，在AI需求無虞、台灣半導體製造公司獲利續創新高且對於AI產業展望不變的情況下，供應鏈包括廠務工程、先進封裝設備及材料等商機可延續多年，中長期持續受惠AI產業結構性成長機會。

投資建議

目前美伊戰爭持續升溫，並且有向周邊擴散的跡象，AI產業也出現新創融資受阻的情況，主要反映市場對AI投資能否有效變現的疑慮，加上美國國內通膨高企使貨幣政策維持緊縮，10年期公債殖利率升至近20年高點，推升資金成本並壓抑風險資產評價。

儘管如此，AI產業整體趨勢仍未改變，待美國期中選舉與聯準會會議後不確定性降低，市場有望迎來技術性反彈，因此建議短期採取偏保守策略逢低分批布局，待不利因素逐步消退後，台股仍有機會延續中長期趨勢向上。

半導體 外銷訂單 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI需求續旺！法人估10月外銷訂單年增63%、續飆高成長

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

AI核心供應鏈仍為投資配置方向 市場修正非基本面轉弱

就市論勢／AI供應鏈 不看淡

相關新聞

台股五利多強抗四利空 法人：短線拚重返47K

台股今（27）日是四天連假後首個交易日，面臨伊朗邀請鄰近三國安全會談，促使國際油價回落等五大利多，與休市期間國際股市修正等四大利空正面交鋒。法人表示，台股震盪後，短線將力拚重返47K。

台股震盪格局 法人四策略教戰

台股近期震盪加劇，又逢連假期間國際股市持續修正，相關壓力將反映在今（27）日盤面。法人認為，台股短線雖承壓，但積極型投資人逢回可依四大教戰策略進行中長線布局，包括回歸基本面選股、參考內資布局、分批布局、短線交易留意停損點。

名家觀點／Power Up Plan 2.0的新契機

台灣資本市場近年展現成長韌性，總市值直達全球第五大，受到國際關注。過去台灣上市櫃公司重視獲利成長性、配息殖利率、匯率與市場流通性相對穩定，加上公司治理與ESG公開資訊揭露品質維持全球名列前茅，使台股自然成為國際投資人優質市場。

台股近期震盪加劇 台積半年線保衛戰開打

台股近期震盪加劇，權王台積電陷入半年線保衛戰。法人表示，後續應留意外資對台積電賣壓是否收斂、買盤能否回流，以及能否站穩關鍵均線，若半年線失守，恐加重市場賣壓；反之，若能回穩，將有助台股重拾反彈動能。

就市論勢／先進封裝設備 吸睛

台灣經濟現況持續受AI需求強勁驅動，9月外銷訂單達1,142.1億美元，年增62.4%，連續20個月正成長並連續二個月站上千億美元大關，創歷史單月新高，其中，資訊通信與電子產品分別年增87.3%及71.0%，顯示AI伺服器、高效能運算及消費電子新品拉貨動能強勁，傳產亦受AI供應鏈外溢帶動，基本金屬、化學品分別年增29.7%及22.8%。

科技大廠法說 助力多頭

台股隨市場情緒波動及籌碼調整，順勢拉回修正。專家認為，基本面仍為多頭最大底氣，本周除美科技巨頭財報外，還有聯電（2303）、台達電、聯發科等多家重量級法說接連登場，若釋出正向展望，可望添增多頭發揮空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。