就市論勢／先進封裝設備 吸睛

盤勢分析

台灣經濟現況持續受AI需求強勁驅動，9月外銷訂單達1,142.1億美元，年增62.4%，連續20個月正成長並連續二個月站上千億美元大關，創歷史單月新高，其中，資訊通信與電子產品分別年增87.3%及71.0%，顯示AI伺服器、高效能運算及消費電子新品拉貨動能強勁，傳產亦受AI供應鏈外溢帶動，基本金屬、化學品分別年增29.7%及22.8%。

另一方面，台灣半導體製造公司2026年第4季營收財測中位數季增14%優於市場預期，並上調2026年美元營收成長至44%，反映AI與Agentic AI需求結構性強勁，且宣布南科追加N3廠、美國亞利桑那二廠提前至2027年第3季量產，2026至2028年資本支出將明顯高於過去三年。

展望未來，隨著全球雲端服務業者持續擴大AI基礎建設，台灣半導體與伺服器供應鏈核心地位穩固，預估10月外銷訂單持續創歷史新高，全年突破1.1兆美元，第4季接單動能可望維持高檔，惟需留意地緣政治及貿易政策不確定性，傳產復甦持續性亦有待觀察。

台股走勢方面，在AI需求無虞、台灣半導體製造公司獲利續創新高且對於AI產業展望不變的情況下，供應鏈包括廠務工程、先進封裝設備及材料等商機可延續多年，中長期持續受惠AI產業結構性成長機會。

投資建議

目前美伊戰爭持續升溫，並且有向周邊擴散的跡象，AI產業也出現新創融資受阻的情況，主要反映市場對AI投資能否有效變現的疑慮，加上美國國內通膨高企使貨幣政策維持緊縮，10年期公債殖利率升至近20年高點，推升資金成本並壓抑風險資產評價。

儘管如此，AI產業整體趨勢仍未改變，待美國期中選舉與聯準會會議後不確定性降低，市場有望迎來技術性反彈，因此建議短期採取偏保守策略逢低分批布局，待不利因素逐步消退後，台股仍有機會延續中長期趨勢向上。