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專家看後市 六大關鍵牽動台股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在此次連假期間，美股四大指數表現盡墨，難免影響本周後市行情，不過，市場專家指出，包括AI雲端資本支出、PCB上游材料漲價等，將是指數未來何時站回47,000點大關的六大關鍵。

根據統計，美股因國際油價走高、加上Meta自由現金流轉負等不利因素衝擊，美股、美債、台積電ADR、台指期夜盤、台積電夜盤同步下跌，市場預期台股今日仍將在季線附近尋求支撐。市場專家表示，台股後市觀察主軸方面，第一，AI雲端資本支出供應鏈，重點看美系雲端大廠的財報指引，其中，資本支出若維持或上調，台積電（2330）、鴻海、廣達緯創，以及散熱、機殼、滑軌族群可望止跌回穩。台積電能否守住2,400元，是大盤多空的關鍵。

第二，CPO與先進封裝方面，輝達CPO交換器已經量產，提供京元電11億美元產能預付款，矽品光學引擎產能2028年底要擴充到30倍，欣興載板產能也獲得預訂。測試、載板、光學元件族群的訂單能見度最高。

第三，PCB上游材料漲價方面，玻纖布與CCL最快11月再漲10%到15%，缺貨可能延續多年。台光電、聯茂、台燿、富喬、金居可持續追蹤。

第四，類比與成熟製程漲價循環，近期德儀財報確認類比循環回升，成熟製程明年第1季代工價格預估季增4%到8%。聯電、世界、力積電，以及具備12吋產能優勢的矽力杰是受惠標的。

第五，被動元件與測試設備方面，AI伺服器電源升級帶動高階MLCC缺貨，國巨、華新科、禾伸堂持續調價擴產。鴻勁受惠A晶片高功耗測試需求，訂單能見度看到2027年。

第六，防禦型資金避風港方面，大盤震盪期間，資金轉向金融與電信。中華電和金控股近期表現相對抗跌，殖利率題材也有利年底作帳。

台股 緯創 廣達

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