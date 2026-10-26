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法人同買股 資金避風港
受美股近期持續回檔及台股期貨夜盤走跌影響，台股今（27）日面臨開盤補跌沉重壓力。在盤勢震盪加劇之際，法人買超意味認同基本面，可做為近期防禦型資金指引，台泥（1101）、合庫金、第一金等近五日即受三大法人一致青睞買超。
據統計，近五個交易日獲三大法人同步買超的個股中，包括台泥、合庫金、大成鋼、第一金、玉山金、上海商銀、統一超、國泰金、廣達、長榮等，布局策略明顯偏向防禦屬性濃厚的金融、傳產、高殖利率族群，以及股價經歷修正後重新吸引資金回流的權值股。
金融族群在近五日成為法人布局焦點，合庫金獲外資大買逾3.1萬張、投信加碼超過9,000張；傳產龍頭台泥近五日獲外資加碼逾3.8萬張、投信敲進1萬餘張，位居法人買超前列。
電子指標股廣達雖股價面臨短線技術面修正，但近五日三大法人同步逢低承接，外資、投信與自營商合計買超近1.2萬張。
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