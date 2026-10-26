法人同買股 資金避風港

台股近期震盪加劇，又逢連假期間國際股市持續修正，相關壓力將反映在今（27）日盤面。法人認為，台股短線雖承壓，但積極型投資人逢回可依四大教戰策略進行中長線布局，包括回歸基本面選股、參考內資布局、分批布局、短線交易留意停損點。

2026-10-27 01:34