科技大廠法說 助力多頭

台股隨市場情緒波動及籌碼調整，順勢拉回修正。專家認為，基本面仍為多頭最大底氣，本周除美科技巨頭財報外，還有聯電（2303）、台達電、聯發科等多家重量級法說接連登場，若釋出正向展望，可望添增多頭發揮空間。

根據法人以及公開股市觀測站資訊，本周起至10月底自行辦理或獲邀參與國內外證券商法說的公司，包括旺宏、智原、力成、聯電、聯亞、譜瑞-KY、精測、亞德客-KY、台達電、瑞昱、友達、弘塑、瑞儀、國巨、東元、光寶科、聯發科等。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電向來扮演全球科技股景氣風向球角色，日前法說再度上修全年營收展望，顯示人工智慧（AI）需求仍遠優於預期，整體半導體與AI產業供應鏈將同步迎來獲利上修機會。

法人觀察，科技股第3季營收逾七成繳出超標成績，隨財報陸續出爐，市場焦點將逐漸由短期利空重返企業獲利，基於AI產品具較高技術門檻與定價能力，帶動營收及獲利能力同步成長，研判本次財報季將延續2023年來獲利上修循環，成為推升台股再度上攻重要催化劑。

台新投顧策略長黃文清表示，台股短期面臨美伊局勢、美聯準會（Fed）利率決策會議、大型雲端服務供應商（CSP）財報等不確定性干擾，仍需留意波動風險，操作回歸基本面。