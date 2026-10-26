台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

台股因颱風與光復節補假休市，期間美國費城半導體指數22日重挫6.7%，23日反彈0.44%。分析師認為，台股27日恢復交易後有探底壓力，半年線45121點及45000點為重要支撐，本週美國聯準會（Fed）利率決策及科技巨頭財報為觀察焦點。

台股休市期間，美股因市場對AI資本支出疑慮再起，以及國際油價因中東地緣政治再次緊張升高而大漲，以科技股為主的那斯達克指數22日挫跌2.6%，創6月以來最慘單日表現，費城半導體指數大跌6.7%；23日美國科技股賣壓稍有緩解，那斯達克指數跌0.21%，費城半導體指數反彈0.44%，台積電ADR上漲1.49%。

台股22日下跌846.34點，收在46041.43點；三大法人合計賣超新台幣1001.59億元，外資賣超金額為816.56億元。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，台股放假前走勢已偏弱，不僅跌破前低，收盤並失守季線，預期27日仍有可能再往下探底，下檔支撐可觀察半年線及45000點關卡。

談到近期美股走弱原因，王榮旭指出，目前市場情緒偏向悲觀，其中一項疑慮來自油價上漲。這項壓力能否緩解，可觀察本週聯準會利率決策，如果聯準會態度沒有明顯偏鷹，可望稍微緩解市場疑慮；不過他預估，聯準會可能維持依據數據決策的立場，對股市影響偏中性，這次利率應維持不變。

王榮旭指出，另一項值得注意的是，近期AI科技巨頭公布的財報表現不差，但市場對財報利多反應鈍化，甚至將利多解讀為利空；他認為，目前美國科技股面臨的問題「跟基本面沒有太多關係」，主要是情緒面與籌碼面影響。

展望台股，由於微軟、Alphabet與亞馬遜本週將陸續公布財報，王榮旭認為，若市場情緒沒有改變，即使3家公司繳出好成績，「股市也不一定會漲」，短線可能繼續向下探底，但技術面隨時可能出現反彈。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，綜合摩台指、富台指、台積電ADR跌勢，以及日、韓股表現判斷，台股明天可能最差跌0.5%，留下影線，原因是近日國際利空與台股並非絕對掛鉤，例如Meta財報好但現金流轉為負數、特斯拉（Tesla）減少資本支出50億美元、科林財報好但股價跌，這些都與台股沒直接關係。

陳奕光說，8大官股銀行10月以來買超近新台幣2000億元，加計投信兩者今年以來買超1.2兆元，在國家隊托底情況下，雖然外資、自營商合計賣超3.3兆元，台股並不悲觀。他認為，在台積電超跌情況下，不排除台股明天破半年線後再反彈，明天開盤15分鐘走勢較令人緊張，但長假後買盤進場，在沒系統性風險情況下，指數可望殺低後走高。

不過，陳奕光認為，新台幣貶值嚴重，美債殖利率從5.34%跌至4.9%，不宜再回升，否則代表利率緊張。他預期本週美國聯準會（Fed）不升息，但美國公布個人消費支出（PCE）物價指數仍須留意。

陳奕光預估，本週台股在45800至47000點震盪，留500點下影線，有機會迎接11月行情。