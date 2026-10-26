快訊

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

中央社／ 台北26日電

台股因颱風與光復節補假休市，期間美國費城半導體指數22日重挫6.7%，23日反彈0.44%。分析師認為，台股27日恢復交易後有探底壓力，半年線45121點及45000點為重要支撐，本週美國聯準會（Fed）利率決策及科技巨頭財報為觀察焦點。

台股休市期間，美股因市場對AI資本支出疑慮再起，以及國際油價因中東地緣政治再次緊張升高而大漲，以科技股為主的那斯達克指數22日挫跌2.6%，創6月以來最慘單日表現，費城半導體指數大跌6.7%；23日美國科技股賣壓稍有緩解，那斯達克指數跌0.21%，費城半導體指數反彈0.44%，台積電ADR上漲1.49%。

台股22日下跌846.34點，收在46041.43點；三大法人合計賣超新台幣1001.59億元，外資賣超金額為816.56億元。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，台股放假前走勢已偏弱，不僅跌破前低，收盤並失守季線，預期27日仍有可能再往下探底，下檔支撐可觀察半年線及45000點關卡。

談到近期美股走弱原因，王榮旭指出，目前市場情緒偏向悲觀，其中一項疑慮來自油價上漲。這項壓力能否緩解，可觀察本週聯準會利率決策，如果聯準會態度沒有明顯偏鷹，可望稍微緩解市場疑慮；不過他預估，聯準會可能維持依據數據決策的立場，對股市影響偏中性，這次利率應維持不變。

王榮旭指出，另一項值得注意的是，近期AI科技巨頭公布的財報表現不差，但市場對財報利多反應鈍化，甚至將利多解讀為利空；他認為，目前美國科技股面臨的問題「跟基本面沒有太多關係」，主要是情緒面與籌碼面影響。

展望台股，由於微軟、Alphabet與亞馬遜本週將陸續公布財報，王榮旭認為，若市場情緒沒有改變，即使3家公司繳出好成績，「股市也不一定會漲」，短線可能繼續向下探底，但技術面隨時可能出現反彈。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，綜合摩台指、富台指、台積電ADR跌勢，以及日、韓股表現判斷，台股明天可能最差跌0.5%，留下影線，原因是近日國際利空與台股並非絕對掛鉤，例如Meta財報好但現金流轉為負數、特斯拉（Tesla）減少資本支出50億美元、科林財報好但股價跌，這些都與台股沒直接關係。

陳奕光說，8大官股銀行10月以來買超近新台幣2000億元，加計投信兩者今年以來買超1.2兆元，在國家隊托底情況下，雖然外資、自營商合計賣超3.3兆元，台股並不悲觀。他認為，在台積電超跌情況下，不排除台股明天破半年線後再反彈，明天開盤15分鐘走勢較令人緊張，但長假後買盤進場，在沒系統性風險情況下，指數可望殺低後走高。

不過，陳奕光認為，新台幣貶值嚴重，美債殖利率從5.34%跌至4.9%，不宜再回升，否則代表利率緊張。他預期本週美國聯準會（Fed）不升息，但美國公布個人消費支出（PCE）物價指數仍須留意。

陳奕光預估，本週台股在45800至47000點震盪，留500點下影線，有機會迎接11月行情。

台股 法人 壓力 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資轉賣超816億元 提款ETF居多

台股季線支撐弱 法人建議減少槓桿

台股重挫是5萬點前最後洗盤？陳龍看多AI基本面 曝長假後反攻關鍵

一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

相關新聞

重量級美日韓科技股財報、台股法說登場 永豐投顧：指數區間45K-48K

永豐投顧指出，台股成交量萎縮，五日均量降到8,823億元，短線技術指標持續弱勢，日KD 已經降到20 以下。從過去的經驗看，台股季線的支撐力有限，可能還要再下探一段才反彈，如果就時間看，可能來到11月3日美國期中選舉前後，代表投資人要注意非經濟因素的變化。

AI核心供應鏈仍為投資配置方向 市場修正非基本面轉弱

安聯投信台股團隊表示，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段；台灣晶圓代工龍頭近期釋出的4季營收展望維持樂觀，並預期2026年至2028年資本支出規模將顯著高於過去三年，反映終端需求依然強勁。市場修正主要來自評價面與情緒面調整，而非基本面轉弱。

台股重量級法說會登場！聯發科、台達電、聯電上陣 AI需求能變獲利？

光復節連假後，台股將迎來重量級法說會接力，從記憶體、晶圓代工、IC設計，到AI伺服器電源與高速光通訊，多家指標企業將陸續說明營運表現。其中，旺宏（2337）、聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）為關注指標，另有智原（3035）、聯亞（3081）、精測（6510）及鴻勁（7769）等業者也將釋出最新營運資訊。

日韓股持續回檔 法人：分批布局機會浮現

亞股26日仍持續受到壓力壟罩，日經225指數、韓國指數儘管盤中一度翻紅，不過多數時間都壓在平盤之下，持續反映市場對AI投資成本與回報的疑慮，加上中東局勢推升油價，影響投資信心。

成長力道與政策角力 第4季關注三方向

安聯投信海外投資首席許家豪表示，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。若這些訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

擔憂AI類股交易太密集 高盛大砍韓股目標指數25%

高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。