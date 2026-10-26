高盛：AI疑慮持續影響風險偏好加大市場波動 但年底前股市仍可望穩健

高盛證券指出，AI疑慮持續影響風險偏好。短期而言，市場可能因 AI 相關疑慮、中東地緣政治緊張局勢及美國期中選舉而面臨更高波動性。不過，在投資人持倉較輕及評價面較低的背景下，企業獲利可望持續提供支撐，有助於股市在年底前維持穩健表現。

高盛風險偏好指標3月以來首度轉負，五項子指標在過去一個月全面走弱，最早由信用市場及股票波動度子指標領跌，隨後股票、債券及外匯市場指標進一步轉弱，導致風險偏好顯著惡化。

高盛表示，在目前市場環境下，全球優質股正重新獲得資金青睞。從基本面角度來看，投資人更偏好擁有強健資產負債表及穩健獲利能力的企業。

高盛指出，短期內（三個月）的投資策略為「加碼」股票及現金，維持「減碼」信用債，維持對存續期中立。市場對 AI 資本支出回報率及資金來源的疑慮，正愈來愈明顯反映在信用市場上。

在股票配置方面，高盛持續偏好槓鈴式布局，一方面配置精選的全球科技股，另一方面配置具備類債券特性的防禦型股票。近期 AI 主題相關股票及信用市場走弱，也開始重新突顯存續期間作為 AI 主題避險工具的價值。