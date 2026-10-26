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AI融資危機重新分配硬體價值鏈 法人看好這三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

CoreWeave融資風險升溫，成為近期市場關注焦點。法人認為，人工智慧（AI）融資危機重新分配AI硬體價值鏈，將有利台積電（2330）、聯發科（2454）、創意（3443）等能夠降低每單位Token成本的ASIC及先進製程廠商技術價值。

投顧法人分析，AI信用風險不會造成整體AI需求同步下降，大型雲端服務供應商（CSP）需求明顯仍無法滿足，反而可承接部分高槓桿業者無法完成的投資與客戶訂單，且不同客戶間的算力需求並非完全一致。

法人研判，真正需要觀察的是整體AI資本支出是否下修，而非少數新興雲端服務業者（Neocloud）是否面臨財務困難，預估CSP今、明年年資本支出分別年增82%、38%，信用風險影響將偏向訂單時程與客戶結構調整，而非終端市場需求消失。

2027年將是AI產業從高資本投入，走向檢驗投資回收能力的重要時期，法人指出，目前預估朝基準情境發展機率最高，即AI算力需求仍維持成長，但資本市場對不同借款人的融資條件出現更明顯差異，大型科技巨頭憑藉強勁現金流維持AI投資，高槓桿業者可能透過資產出售、股權融資或產業整併改善財務結構。

法人表示，AI產業持續成長，但企業間營收與獲利表現逐漸分化，對現金流與投資報酬率（ROI）重視提高，具備產業競爭優勢且融資需求可控的企業，較有機會維持長期股東價值，硬體在算力需求持續上升下，將維持增長態勢。

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