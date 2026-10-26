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日韓股持續回檔 法人：分批布局機會浮現
亞股26日仍持續受到壓力壟罩，日經225指數、韓國指數儘管盤中一度翻紅，不過多數時間都壓在平盤之下，持續反映市場對AI投資成本與回報的疑慮，加上中東局勢推升油價，影響投資信心。
主動安聯亞半導體（00412A）經理人蕭惠中表示，短期市場受到評價面修正與總經因素干擾，但企業對AI運算能力及基礎設施投資需求仍持續擴大，產業長期成長趨勢並未改變。
從基本面來看，AI產業動能依舊強勁，全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，資料中心建置需求穩步成長，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張周期；近期半導體族群股價波動，主要反映市場情緒及評價面調整，而非基本面出現明顯轉弱。
蕭惠中指出，隨著第3季財報陸續揭露，市場焦點將回歸企業營運與獲利表現，特別是晶片設計、先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊及高速網路等領域的接單與獲利狀況。其中，受惠資料中心建置與算力需求持續擴張，AI相關供應鏈包括ASIC、GPU、HBM、先進封裝及800G光模組等關鍵環節，成長動能相對明確，可望成為推動半導體產業獲利成長重要來源。
主動野村亞洲科技（00420A）經理人王柏強認為，中長期仍應回歸企業獲利與產業競爭力，AI算力需求與硬體升級，有望持續為亞洲供應鏈帶來成長機會。韓國具備高頻寬記憶體與DRAM優勢，日本則在半導體設備及電子材料扮演關鍵角色，可望受惠規格提升。投資人可關注具技術門檻、訂單能見度及獲利成長潛力的企業，兼顧評價合理性，以分批布局取代短線追價，掌握日韓科技產業的中長期成長機會。
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