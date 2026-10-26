日韓股持續回檔 法人：分批布局機會浮現

安聯投信海外投資首席許家豪表示，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。若這些訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

2026-10-26 10:38