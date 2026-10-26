快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

重量級美日韓科技股財報、台股法說登場 永豐投顧：指數區間45K-48K

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

永豐投顧指出，台股成交量萎縮，五日均量降到8,823億元，短線技術指標持續弱勢，日KD 已經降到20 以下。從過去的經驗看，台股季線的支撐力有限，可能還要再下探一段才反彈，如果就時間看，可能來到11月3日美國期中選舉前後，代表投資人要注意非經濟因素的變化。

永豐投顧表示，本周有字母、微軟、亞馬遜等重量級美國科技股發布財報，市場關注雲端服務供應業者（CSP）營運成果以及投資計畫。另外，SK 海力士在10月27日發布財報，鎧俠則於30日公布財報，同樣值得關注。

永豐投顧表示，綜合近期指標及過去經驗，在美股、台股大幅波動、但產業發展路徑沒有大幅變化時，市場會面臨較大的波動風險，因此建議降低槓桿使用，度過短期震盪。大盤指數區間預估介於45,000-48,000點。

本周將公布財報的美國公司包括VISA、可口可樂、康寧、NXP、字母、微軟、ServiceNow、科磊、聯邦快遞、亞馬遜、禮來、英特爾、萬事達、星巴克、Coinbase、艾克森美孚、雪佛龍等。

本周將舉行法說的台股則包括旺宏、智原、力成、創威、聯電、聯亞、中光電技控、譜瑞-KY、訊連、精測、鴻勁、南緯、亞德客-KY、台達電、瑞昱、友達、瑞儀、盛群、波力-KY、南染、光寶科、聯發科、新唐、立積等。

財報 永豐 科技股 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股季線支撐弱 法人建議減少槓桿

一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

科技巨頭財報與Fed決策登場 美股漲勢面臨考驗

美股ETF卡位成長行情 研調機構看好經濟與企業獲利韌性強

相關新聞

重量級美日韓科技股財報、台股法說登場 永豐投顧：指數區間45K-48K

永豐投顧指出，台股成交量萎縮，五日均量降到8,823億元，短線技術指標持續弱勢，日KD 已經降到20 以下。從過去的經驗看，台股季線的支撐力有限，可能還要再下探一段才反彈，如果就時間看，可能來到11月3日美國期中選舉前後，代表投資人要注意非經濟因素的變化。

AI核心供應鏈仍為投資配置方向 市場修正非基本面轉弱

安聯投信台股團隊表示，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段；台灣晶圓代工龍頭近期釋出的4季營收展望維持樂觀，並預期2026年至2028年資本支出規模將顯著高於過去三年，反映終端需求依然強勁。市場修正主要來自評價面與情緒面調整，而非基本面轉弱。

台股重量級法說會登場！聯發科、台達電、聯電上陣 AI需求能變獲利？

光復節連假後，台股將迎來重量級法說會接力，從記憶體、晶圓代工、IC設計，到AI伺服器電源與高速光通訊，多家指標企業將陸續說明營運表現。其中，旺宏（2337）、聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）為關注指標，另有智原（3035）、聯亞（3081）、精測（6510）及鴻勁（7769）等業者也將釋出最新營運資訊。

日韓股持續回檔 法人：分批布局機會浮現

亞股26日仍持續受到壓力壟罩，日經225指數、韓國指數儘管盤中一度翻紅，不過多數時間都壓在平盤之下，持續反映市場對AI投資成本與回報的疑慮，加上中東局勢推升油價，影響投資信心。

成長力道與政策角力 第4季關注三方向

安聯投信海外投資首席許家豪表示，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。若這些訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

擔憂AI類股交易太密集 高盛大砍韓股目標指數25%

高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。