重量級美日韓科技股財報、台股法說登場 永豐投顧：指數區間45K-48K

永豐投顧指出，台股成交量萎縮，五日均量降到8,823億元，短線技術指標持續弱勢，日KD 已經降到20 以下。從過去的經驗看，台股季線的支撐力有限，可能還要再下探一段才反彈，如果就時間看，可能來到11月3日美國期中選舉前後，代表投資人要注意非經濟因素的變化。

永豐投顧表示，本周有字母、微軟、亞馬遜等重量級美國科技股發布財報，市場關注雲端服務供應業者（CSP）營運成果以及投資計畫。另外，SK 海力士在10月27日發布財報，鎧俠則於30日公布財報，同樣值得關注。

永豐投顧表示，綜合近期指標及過去經驗，在美股、台股大幅波動、但產業發展路徑沒有大幅變化時，市場會面臨較大的波動風險，因此建議降低槓桿使用，度過短期震盪。大盤指數區間預估介於45,000-48,000點。

本周將公布財報的美國公司包括VISA、可口可樂、康寧、NXP、字母、微軟、ServiceNow、科磊、聯邦快遞、亞馬遜、禮來、英特爾、萬事達、星巴克、Coinbase、艾克森美孚、雪佛龍等。

本周將舉行法說的台股則包括旺宏、智原、力成、創威、聯電、聯亞、中光電技控、譜瑞-KY、訊連、精測、鴻勁、南緯、亞德客-KY、台達電、瑞昱、友達、瑞儀、盛群、波力-KY、南染、光寶科、聯發科、新唐、立積等。