AI核心供應鏈仍為投資配置方向 市場修正非基本面轉弱

安聯投信台股團隊表示，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段；台灣晶圓代工龍頭近期釋出的4季營收展望維持樂觀，並預期2026年至2028年資本支出規模將顯著高於過去三年，反映終端需求依然強勁。市場修正主要來自評價面與情緒面調整，而非基本面轉弱。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，儘管台股震盪整理，在國際市場波動及科技股修正壓力影響下，資金轉趨保守，不過，部分AI供應鏈及具基本面支撐個股仍展現相對抗跌力道。市場雖受短期消息面干擾，但資金主軸仍圍繞AI、半導體及高效能運算（HPC）相關產業，顯示投資人對AI長線成長動能仍具信心。

蕭惠中表示，儘管短線市場情緒受到總經與地緣政治因素干擾，但產業供需結構、企業獲利持續上修，以及台灣在全球AI供應鏈的關鍵地位並未改變。企業獲利仍是推動台股行情最重要的核心力量。根據安聯台股投資團隊研究估算，2026年台股企業獲利預估成長率可望超過八成，2027年在高基期下仍有機會維持約35%的成長水準，展現強勁獲利動能。台灣企業在全球科技創新及AI發展浪潮中扮演不可或缺角色，AI供應鏈仍將是支撐台股中長期表現的重要主軸。

蕭惠中表示，目前台股趨勢尚未出現明顯轉折，AI相關供應鏈訂單與營收動能仍持續增強。隨著AI伺服器、高速運算、先進製程與先進封裝需求穩定成長，團隊持續看好台股中長期投資機會。對於採取定期定額方式布局台股基金的投資人而言，建議持續累積部位；長線投資人亦可善用市場波動分批布局，以掌握產業長期成長趨勢所帶來的投資契機。

安聯投信台股團隊表示，投資主軸仍以科技產業為核心，聚焦半導體與AI供應鏈相關領域，看好IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL供應鏈、AI伺服器零組件、光通訊及高速傳輸等受惠族群。此外，部分傳統產業亦值得留意，包括塑化產業歷經多年供需調整後有機會迎來景氣復甦，以及部分業者積極切入電子級化學品等高附加價值領域，相關轉型題材亦具備中長期關注價值。

蕭惠中建議，第4季可留意企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；通膨走勢是否影響全球主要央行後續政策方向；另外，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。

蕭惠中表示，布局策略仍以AI核心供應鏈為主要配置方向，聚焦IP／ASIC、先進製程與封測、PCB／CCL、AI伺服器零組件及光通訊等族群，並持續關注塑化等傳產業景氣回升契機，靈活調整投資組合，掌握產業成長機會。