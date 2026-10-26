快訊

國道「閃大燈」兩車狂飆追逐釀禍 他摔成下半身癱瘓還被判刑6月

馬克宏彈盡援絕 防線潰堤的法國大選將成全歐洲噩夢？

簡立峰專欄／硬體供需失衡釀AI通膨 台灣須防泡沫風險

聽新聞
0:00 / 0:00

成長力道與政策角力 第4季關注三方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

安聯投信海外投資首席許家豪表示，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。若這些訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

許家豪表示，地緣政治緊張情勢持續升溫，能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景關注再度升高。然而，整體經濟活動並未因此明顯降溫，反而展現優於預期的韌性。預期全球成長動能有望在年底前進一步回升，但尚不足以演變為過熱景氣，市場未來幾個月將持續在經濟成長與貨幣緊縮之間尋求平衡。

從經濟基本面來看，雖然8月部分領先指標曾出現回落，但企業信心、製造業活動以及服務業表現近期均有所改善，顯示夏季放緩較可能屬於短期整理，而非景氣反轉訊號。即使面對地緣政治風險、高利率環境與通膨壓力，全球經濟整體仍維持穩健擴張態勢。

區域表現方面，美國經濟維持良好基礎，多項數據顯示成長動能有望進一步增強；歐洲受惠於基礎建設、國防與能源轉型相關支出帶動，景氣表現持續優於市場預期，德國經濟可望展現較佳韌性；日本復甦力道亦持續擴大。

值得注意的是，當前並非典型景氣榮景，而是一波更廣泛且具持續性的成長循環。企業營收與獲利維持成長，將有助支撐股市表現及企業償債能力；同時，資料中心、電網升級、自動化與人工智慧（AI）等長期結構性投資，也正成為推動全球經濟新成長引擎，受惠範圍不僅限於科技產業，更延伸至工業、公用事業、設備與原物料供應鏈等領域。

不過，經濟展現韌性也意味著通膨降溫速度可能較市場預期緩慢。能源價格波動、原物料供應緊張以及政府支出增加，均使物價壓力維持高檔。隨著需求回升，各國央行短期內仍缺乏轉向寬鬆的理由。

市場預期美國聯準會與歐洲央行年底前仍有進一步升息空間，而日本央行亦可能延續漸進式正常化政策。許家豪表示，在此環境下，長天期公債殖利率預料將維持高檔震盪，不排除仍有上行風險。不過，只要企業獲利與經濟成長能夠抵銷融資成本上升壓力，市場仍有機會維持相對穩定。

許家豪展望後市，投資人仍須留意幾項風險，包括中東局勢升溫推升能源價格、消費與就業市場意外轉弱，以及主要經濟體選舉與財政問題等不確定因素。特別是高額政府債務持續增加，可能推升公債供給並墊高市場要求的殖利率溢酬。

在經濟持續成長與企業獲利支撐下，風險性資產環境仍偏向正面。近期市場修正後，部分新興市場股票及公債已浮現較具吸引力的投資價值。然而，在通膨、升息與地緣政治風險並存的環境下，廣泛分散配置的重要性明顯提升。相較於過度集中於少數大型成長股，兼具穩定現金流與合理評價的優質企業，預期將更具投資吸引力。

財報 投信 通膨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球市場觀測站／AI 軟硬體族群 可留意

企業獲利優於預期 AI投資熱潮延續 主動選股價值受市場關注

AI價值鏈延伸至應用端 景順：科技股選股聚焦獲利與商業模式

非投等債 展現超人氣

相關新聞

台股重量級法說會登場！聯發科、台達電、聯電上陣 AI需求能變獲利？

光復節連假後，台股將迎來重量級法說會接力，從記憶體、晶圓代工、IC設計，到AI伺服器電源與高速光通訊，多家指標企業將陸續說明營運表現。其中，旺宏（2337）、聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）為關注指標，另有智原（3035）、聯亞（3081）、精測（6510）及鴻勁（7769）等業者也將釋出最新營運資訊。

Google 、微軟等上季營收估增雙位數 美科技商品有利可圖

美股超級財報周即將登場，科技巨頭上季財報將成為牽動美股後市的重要風向球。隨人工智慧（AI）投資持續擴張，市場焦點已從科技企業資本支出規模，逐步轉向AI應用商業化與實質獲利貢獻。

擔憂AI類股交易太密集 高盛大砍韓股目標指數25%

高盛集團股市策略師團隊25日大幅調降韓股大盤未來12個月的目標水準25%，從12,000點降到9,000點，主因為擔憂韓股的人工智慧（AI）交易太過密集。

AI核心供應鏈仍為投資配置方向 市場修正非基本面轉弱

安聯投信台股團隊表示，從產業基本面觀察，AI長期成長趨勢並未改變。全球大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，顯示AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段；台灣晶圓代工龍頭近期釋出的4季營收展望維持樂觀，並預期2026年至2028年資本支出規模將顯著高於過去三年，反映終端需求依然強勁。市場修正主要來自評價面與情緒面調整，而非基本面轉弱。

成長力道與政策角力 第4季關注三方向

安聯投信海外投資首席許家豪表示，第4季可關注以下三方向：首先、企業信心改善是否進一步反映在訂單、產出與就業數據；其次，通膨走勢是否持續降溫，進而影響主要央行後續政策方向；第三，財報季能否驗證AI、數位基礎建設、能源轉型及自動化投資已逐步轉化為實質獲利。若這些訊號持續向好，市場漲勢可望進一步擴大；反之，評價偏高且獲利支撐不足的產業與個股，則可能面臨較大的修正壓力。投資人在掌握成長機會的同時，仍應重視資產配置與評價紀律，以因應持續變動的市場環境。

就市論勢／AI供應鏈 不看淡

10月中旬台股出現一次罕見的籌碼衝擊，若從10月6日收盤的高點起算，指數在六個交易日內修正約5.7%。其中，15日加權指數重挫1,655點，集中市場成交金額放大至1.43兆元；外資單日賣超3,025.5億元，為最大單日賣超，三大法人合計賣超3,690.9億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。