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台股重量級法說會登場！聯發科、台達電、聯電上陣 AI需求能變獲利？

經濟日報／ 記者李慧蘭／即時報導
AI示意圖。圖／路透
AI示意圖。圖／路透

光復節連假後，台股將迎來重量級法說會接力，從記憶體、晶圓代工、IC設計，到AI伺服器電源與高速光通訊，多家指標企業將陸續說明營運表現。其中，旺宏（2337）、聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）為關注指標，另有智原（3035）、聯亞（3081）、精測（6510）及鴻勁（7769）等業者也將釋出最新營運資訊。

27日由旺宏、智原及力成等公司揭開序幕。旺宏預計下午4時舉行第三季線上法說會，公布當季營運成果。後續可關注NOR Flash、SLC NAND及eMMC等產品的報價與出貨變化，以及產品組合、產能配置對毛利率的影響，觀察記憶體市況變化能否進一步轉化為獲利改善。

智原與力成同日舉行法說，其中力成預計下午2時30分在線上說明第三季營運成果及未來展望。智原ASIC設計服務與客製化晶片需求進展受矚目；力成則可觀察封測需求、產能利用情況，以及公司是否進一步說明先進封裝布局。

28日法說行程密集，聯亞、譜瑞-KY（4966）、精測、鴻勁、中光電投控（3718）及聯電等公司將接力登場。

供應鏈觀察方面，聯亞可留意高速光通訊產品的客戶導入與量產進度；精測及鴻勁則關注晶片測試介面、測試設備需求與訂單能見度，作為觀察AI運算需求向相關供應鏈擴散的窗口。

聯電預計下午5時舉行法說會，市場關注晶圓代工需求、產能利用率、價格走勢及資本支出規畫，並可觀察成熟製程市場的復甦力道，以及公司對第四季營運的最新看法。

29日則有台達電、瑞昱（2379）、友達（2409）、瑞儀（6176）、亞德客-KY（1590）及盛群（6202）等公司舉行法說。台達電預計下午3時於台北總部召開，說明第三季財務報告相關資訊。AI伺服器電源、資料中心電力需求、液冷散熱及產品組合變化，可列為後續觀察方向。

30日由新唐（4919）、光寶科（2301）、明基材（8215）、聯發科及立積（4968）等公司接力登場。光寶科預計下午2時舉行法說會，市場關注AI伺服器電源、雲端資料中心相關產品需求，以及產品組合對營運的影響。

聯發科預計下午3時舉行線上法說會。除手機晶片與旗艦產品進展外，ASIC及AI相關布局是否有進一步說明，以及第四季營運指引與2027年成長方向，都將是重要觀察項目。

整體而言，下周法說會的觀察重點不只在第三季財報數字，更在於企業如何看待第四季訂單、產品價格及明年需求。尤其AI相關投資能否持續轉化為實際出貨與獲利，將是市場解讀各家公司展望的重要線索。

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